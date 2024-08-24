政治獻金風暴 柯文哲：誤信50年同學

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳爭議延燒，柯文哲昨再度道歉，他表示監察院申報登載被發現有問題，才赫然發現，競總財務長李文宗竟將帳務登錄整個外包，且沒有查核機制，「相信自己認識五十年的同學，這是自己要深刻反省」；柯也坦言，政治獻金爭議已嚴重打擊民眾黨形象，查帳與檢討持續進行中，會加速處理，誠實面對。

柯文哲表示，他過去總說要「相信制度，而不是相信個人」，這一次沒有落實財務監督機制，他要深刻反省。目前，查帳已經完成近八成，但為了完成正式的會計師簽證，昨天民眾黨已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相。

柯文哲表示，查帳與檢討仍在持續進行中。無論是申報錯誤、帳目凌亂、到被質疑溢價的支出，都會誠實面對。人們從不會懷疑順風時的路徑，反而會在逆風跌倒的時候，停下來回頭檢視自己。「我們會更努力、不能讓支持者失望」。

傳出柯文哲曾詢問時任競選總幹事黃珊珊是否有意請辭立委負責，黃珊珊昨說，完全子虛烏有，她會留到所有帳務補正完整。

藍綠猛打柯文哲政治獻金假帳爭議，柯文哲昨也反嗆，民眾黨是誠實的政黨，不像國民黨乾脆不要報，自稱費用是兩億元，他認為加個零恐怕都不只；民進黨賴清德稱五億元，他看來也是不只，如果真的要檢驗的話，他敢保證，藍綠的帳一定比民眾黨更禁不起檢驗，奇怪名嘴怎麼都不去檢視國民黨、民進黨。

至於柯文哲妻子陳佩琪因看上億元豪宅惹議，柯文哲說，他的孩子都已成年，家裡空間需重新規畫，陳佩琪的確有考慮換屋，不過因房價很高，她去看了幾次，管理費太高，比他的月退還多，計畫也就停在那裡。一件單純的事被放大渲染，甚至每天出現不存在的金主陪同看屋，對他的家人每天出門前被迫面對媒體直播，鄰居也被騷擾，感到抱歉。