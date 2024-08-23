柯文哲政治獻金 傳多筆來自對岸

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，傳出有多筆來自上海、香港及澳門等地的捐款，倘若捐贈者未具有中華民國國籍，恐違反政治獻金法。民眾黨發言人吳怡萱昨天說，具中華民國國籍、年滿廿歲就可捐款，「我們初步看都有身分證」，但民眾黨會重新盤點檢視。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，政治獻金法規定很清楚，「中港澳不可以、非本國人士也不可以」，若不小心收到，依規定要退回，無法退回則要繳庫，否則將面臨五年以下徒刑。他批民眾黨一團爛帳，爛到不知道怎麼報。

另外，柯文哲妻子陳佩琪被傳看上億元豪宅，她本人昨透過臉書表示最近三、四個月確實有看房，因三個小孩同時跑到國外，感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，「夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房」。她表示，名嘴口中的一點二億元豪宅，自己的確有看過這個價位的房子，但有時天黑、看不清，也不記得建案名稱，很久以前就有換屋計畫，想另覓安靜住所，因此在附近找尋面積、價位相似的房屋，最常找的應是台北市臨沂街，「人家說街圖像八卦陣、記者會迷路，我們會比較安全自由」。

前台北市長郝龍斌昨晚接受網路節目專訪，直指從近日風波可看出柯文哲沒領導能力與危機處理能力、行政能力也很差，已成民眾黨負債而不是資產。