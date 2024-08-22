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冷眼集／戴上魔戒…民眾黨恐離泡沫化不遠

聯合報／ 本報記者唐筱恬
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒快半個月，真相仍猶如一團迷霧，民眾黨面臨創黨以來最大危機。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒快半個月，真相仍猶如一團迷霧，民眾黨面臨創黨以來最大危機。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒快半個月，善後小組負責人黃珊珊接連開了兩場記者會，結果真相仍猶如一團迷霧，民眾黨面臨創黨以來最大危機，若柯文哲真如自己曾說的「錢沒有進自己口袋」，再不大破大立給小草一個正式交代，柯文哲一手建立的民眾黨恐怕離泡沫化不遠矣。

當年以素人從政之姿崛起的柯文哲，二○一四年、二○一八台北市長選舉，為了建立起台灣選舉新文化、標榜與藍綠不同，都發起民眾小額募款，兩次選舉都因募款達標，還因此關閉帳戶不再募款，創下政壇史上「民眾想捐還不給人捐」的創舉，也感動不少年輕人，相信改變可以成真。

柯文哲這次總統大選再度高舉清廉牌，捲起白色旋風、小草運動，但如今有廠商指控九一六萬元登載不實，帳目還被發現約有四千萬流入木可公司，另外面紙高達九百萬、便當費九十六萬、競選辦公室裝修費上千萬等，讓人看了瞠目結舌，也難不讓人對金流起疑竇？

民眾黨成立善後小組進行危機處理，黃珊珊開記者會向支持者道歉，承諾會概括承受，但記者會圍繞在便當費登打錯誤、美東美西團誤登等枝微末節之事，最核心的短差百萬元到底流向何方？四千萬元為何流入木可公司？仍然交代不清。

柯文哲二○一四年競選時說過「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來」，因此發起小額募款，但如今民眾黨讓人深感像拿到魔戒的政黨，不只花錢如流水，還如兩大黨一般擁有木可「小金庫」。

若柯文哲不忘當初從政初衷，除了立刻啟動黨務改革，不假他人之手，引入專業公正人士調查帳目，釐清真相後對外正式說明清楚，還給小草一個交代，恐怕才是眼前防止泡沫化的上策。

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