陳佩琪涉人頭公司 聯醫資料不足緩議

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前自爆用兒子人頭開公司，台北市立聯合醫院昨請陳佩琪至考績會說明。聯醫會後表示，目前掌握資料不足，因此緩議，待司法偵查結果再議。

陳佩琪昨早七點十分在柯文哲陪同下，到聯醫上班看診，陳佩琪中午十二時許到聯醫鄭州辦公室說明，走出會議後，面對記者追問在會議中說什麼及開會結果等問題，她全程戴著口罩沒有回答，便立即搭上計程車離去。

聯醫傍晚聲明指出，已請陳員至考績會說明，目前掌握資料尚不足認定陳經營商業，先緩議，待未來司法偵查再議。

陳佩琪日前被媒體堵訪，不料她邊打電話給疑似護理人員並說「你那個卡片要先幫我插，因為我現在沒有辦法去上班，你先幫我刷…」隨後掉頭回家。聯醫表示，經查當日護理人員先行以陳的醫事卡進入診間醫令系統，聯醫對陳未自行保管使用醫事卡予以告誡。