聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳佩琪涉人頭公司 聯醫資料不足緩議
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前自爆用兒子人頭開公司，台北市立聯合醫院昨請陳佩琪至考績會說明。聯醫會後表示，目前掌握資料不足，因此緩議，待司法偵查結果再議。
陳佩琪昨早七點十分在柯文哲陪同下，到聯醫上班看診，陳佩琪中午十二時許到聯醫鄭州辦公室說明，走出會議後，面對記者追問在會議中說什麼及開會結果等問題，她全程戴著口罩沒有回答，便立即搭上計程車離去。
聯醫傍晚聲明指出，已請陳員至考績會說明，目前掌握資料尚不足認定陳經營商業，先緩議，待未來司法偵查再議。
陳佩琪日前被媒體堵訪，不料她邊打電話給疑似護理人員並說「你那個卡片要先幫我插，因為我現在沒有辦法去上班，你先幫我刷…」隨後掉頭回家。聯醫表示，經查當日護理人員先行以陳的醫事卡進入診間醫令系統，聯醫對陳未自行保管使用醫事卡予以告誡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言