聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞幕後／黨籲辭立委 柯文哲問黃珊珊怎看？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
民眾黨政治獻金爭議延燒，傳柯文哲（右）曾在事件過後一度私下問黃珊珊（左）「外界在說你該辭立委，你怎麼看？」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨政治獻金爭議延燒，傳柯文哲（右）曾在事件過後一度私下問黃珊珊（左）「外界在說你該辭立委，你怎麼看？」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨中評會前天開會決議將時任競選總幹事黃珊珊停權三年，但決議不痛不癢，讓黨內怒火難消。據近柯文哲人士透露，柯文哲不會主動開鍘黃珊珊，盼黃珊珊自行請辭，曾在事件過後一度私下問黃珊珊「外界在說你該辭立委，你怎麼看？」但黃反問柯，「我為什麼要辭？」

民眾黨政治獻金疑雲爆發後，黃珊珊、時任柯文哲競選財務長李文宗自請處分，中評會再開過二次會議後，於廿日決議將黃珊珊停權三年，李文宗、會計師端木正則開除黨籍，但中評會此舉難以平息黨內怒火。

知名民眾黨支持者張喬瑜昨在臉書宣佈退黨，感慨黨中央聽不見基層聲音，不少黨員也罵聲連連。

據了解，廿日中評會上「鍘黃派」與「保黃派」再度論戰，鍘黃派與保黃派一致認為帳目不清事件，對民眾黨傷害極大，鍘黃派中評委認為，開除黃珊珊黨籍才能服眾並平息黨內怒火，但保黃派則顧慮到黃珊珊擔任總幹事，「有不可推卸的責任」，貿然開除黃珊珊，反而是讓黃珊珊拍拍屁股就走，沒人收拾殘局。

外界也對中評會決議有所揣測，認為柯文哲仍有「保黃珊珊」之意，甚至是將黃珊珊留在黨內當柯的「防火牆」。不過據一名近柯人士透露，柯文哲眼見政治獻金風暴愈燒愈大，私下認為黃珊珊該自行請辭，而非由他親手砍人。柯文哲曾當面私下問黃珊珊「外界覺得你該辭立委，你怎麼看？」黃珊珊當下反問柯「我為什麼要辭？」柯也講不下去了。

不過據一名近柯人士透露，柯文哲眼見政治獻金風暴愈燒愈大，也很著急，黨內又質疑黃珊珊時任競選總幹事，如今假帳風暴卻說不清，所以柯才要黃珊珊出面查帳解決，但讓黃珊珊查帳，反而招致「球員兼裁判」、「自己查自己」更多質疑，讓柯相當頭痛不已。

民眾黨發言人吳怡萱回應，「絕無此事。」

吳怡萱 政治獻金 李文宗 柯文哲 民眾黨 端木正 黃珊珊

延伸閱讀

戴利玲：從未證實柯文哲、黃珊珊知悉帳目有誤 無意捲入政黨紛爭

查帳記者會停辦？ 黃珊珊：視進度舉行「有必要就會公開」

【重磅快評】民眾黨「珊珊颱風」 柯文哲烏雲罩頂

黃珊珊停止黨權卻可續當不分區立委 民眾黨創黨大老開炮

相關新聞

排除黃珊珊 柯文哲擬找第三方人士查帳

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨中評會前天決議將時任競選總幹事黃珊珊停權三年，不過黃珊珊繼續負責善後小組查帳，黨...

冷眼集／戴上魔戒…民眾黨恐離泡沫化不遠

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒快半個月，善後小組負責人黃珊珊接連開了兩場記者會，結果真相仍猶如一團迷霧，民眾黨面臨創黨...

新聞幕後／黨籲辭立委 柯文哲問黃珊珊怎看？

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨中評會前天開會決議將時任競選總幹事黃珊珊停權三年，但決議不痛不癢，讓黨內怒火難消...

戴利玲：從未證實柯文哲、黃珊珊知悉帳目有誤 無意捲入政黨紛爭

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，傳出柯文哲與時任競選總幹事黃珊珊早在今年4月就知情，時樂及尼奧公司負責人戴利玲今天說，...

陳佩琪捲設人頭公司疑雲 北市聯醫1理由緩議：待司法偵查結果

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，日前自爆用兒子人頭開公司，台北市立聯合醫院今天中午12點多邀陳佩琪到聯醫本部鄭州辦公室說明。...

查帳記者會停辦？ 黃珊珊：視進度舉行「有必要就會公開」

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風波，傳出友人建議停開查帳進度記者會，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，查帳記者會將視進度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。