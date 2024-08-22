新聞幕後／黨籲辭立委 柯文哲問黃珊珊怎看？

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨中評會前天開會決議將時任競選總幹事黃珊珊停權三年，但決議不痛不癢，讓黨內怒火難消。據近柯文哲人士透露，柯文哲不會主動開鍘黃珊珊，盼黃珊珊自行請辭，曾在事件過後一度私下問黃珊珊「外界在說你該辭立委，你怎麼看？」但黃反問柯，「我為什麼要辭？」

民眾黨政治獻金疑雲爆發後，黃珊珊、時任柯文哲競選財務長李文宗自請處分，中評會再開過二次會議後，於廿日決議將黃珊珊停權三年，李文宗、會計師端木正則開除黨籍，但中評會此舉難以平息黨內怒火。

知名民眾黨支持者張喬瑜昨在臉書宣佈退黨，感慨黨中央聽不見基層聲音，不少黨員也罵聲連連。

據了解，廿日中評會上「鍘黃派」與「保黃派」再度論戰，鍘黃派與保黃派一致認為帳目不清事件，對民眾黨傷害極大，鍘黃派中評委認為，開除黃珊珊黨籍才能服眾並平息黨內怒火，但保黃派則顧慮到黃珊珊擔任總幹事，「有不可推卸的責任」，貿然開除黃珊珊，反而是讓黃珊珊拍拍屁股就走，沒人收拾殘局。

外界也對中評會決議有所揣測，認為柯文哲仍有「保黃珊珊」之意，甚至是將黃珊珊留在黨內當柯的「防火牆」。不過據一名近柯人士透露，柯文哲眼見政治獻金風暴愈燒愈大，私下認為黃珊珊該自行請辭，而非由他親手砍人。柯文哲曾當面私下問黃珊珊「外界覺得你該辭立委，你怎麼看？」黃珊珊當下反問柯「我為什麼要辭？」柯也講不下去了。

不過據一名近柯人士透露，柯文哲眼見政治獻金風暴愈燒愈大，也很著急，黨內又質疑黃珊珊時任競選總幹事，如今假帳風暴卻說不清，所以柯才要黃珊珊出面查帳解決，但讓黃珊珊查帳，反而招致「球員兼裁判」、「自己查自己」更多質疑，讓柯相當頭痛不已。

民眾黨發言人吳怡萱回應，「絕無此事。」