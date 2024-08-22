排除黃珊珊 柯文哲擬找第三方人士查帳

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，民眾黨中評會前天決議將時任競選總幹事黃珊珊停權三年，不過黃珊珊繼續負責善後小組查帳，黨內不少人質疑黃珊珊球員兼裁判、被停權還繼續查帳，且每日澄清反讓政治獻金之火愈燒愈大。據了解，柯文哲擬組「第三方公正小組」全面大查帳，一段時間後一次澄清，避免危機處理變成擴大危機。

民眾黨八月爆發政治獻金疑雲，短差金額將近二千萬元，政治評論員吳靜怡、政治網紅四叉貓等人持續搜查疑點，陸續掀開競辦花二百萬元向木可公司租車、柯文哲訪美租車高達八十九萬元等。

網友還查出柯文哲政治獻金中以個人名義捐款者有近九成是現金，還出現卅一筆個人捐贈都是捐九萬九千九百九十九元現金。

柯文哲指示黃珊珊擔任「善後小組」負責人。黃珊珊在記者會上承認疏失，但舉行兩場記者會，非但沒有澄清疑慮，反而被人質疑查帳速度太慢，甚至爆發更多疑點。

針對遭到民眾黨中評會停權一事，立委黃珊珊昨未正面回應。記者曾原信／攝影

知情人士透露，柯文哲指示黃珊珊擔任善後小組負責人，但沒叫黃天天開，每日記者會已演變成「每日一爆」，無法釋疑，反讓爭議擴大。多位黨內人士紛紛建議柯文哲，不要每天開記者會，否則等於「做球給別人殺」。

柯文哲也曾坦言，出入的帳超過十八萬筆，「一、兩筆記錯不奇怪，但誤差超過二千萬就太烏龍了」。據了解，柯文哲總統大選時，財務都交由幕僚處理，近日私下向友人感嘆，「連我都不曉得到底怎麼回事？」不排除採納友人意見成立「第三方公正小組」擴大調查，挽救小草信心。

據了解，各方向柯文哲推薦適合擔任公正第三方人士，包括民眾黨前秘書長周台竹、前民眾黨立委張其祿、賴香伶、陳琬惠等人，甚至還有人建議讓歷任民眾黨秘書長謝立功、周台竹、周榆修都來調查，或是社會上有公信力的人士、專業會計師事務所等。

對於中評會處分、柯下令不要再開澄清記者會。黃珊珊回應，中評會決議她會接受，一切都尊重黨的規定，相關帳目還在比對，查帳小組會視情況召開查帳記者會，「這沒有主席下令不下令的問題」，有需要、有必要就會開。