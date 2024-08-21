黃珊珊停止黨權卻可續當不分區立委 民眾黨創黨大老開炮

針對柯文哲競選總統政治獻金申報出錯的弊案，民眾黨中評會做出黃珊珊停權三年，但是不影響不分區立委職務的決定。民眾黨創黨大老開炮表示非常不滿，甚至醞釀退黨。

這位參與民眾黨創黨，黨員編號是008的終身黨員表示，既然停止黨權，怎麼可以擔任民眾黨的不分區立委？停止黨權又可以擔任不分區立委，等於享受權利卻不必承擔義務，天底下有這種道理嗎？

這位創黨大老表示，中評會做的決議邏輯不通，他表示既然中評會都做出停止黨權的處分了，就等於認定黃珊珊有重大過失。黃珊珊如果真的愛護民眾黨、愛護柯文哲，就應該自己請辭不分區立委。據了解，這位大老也傳訊息給黃珊珊，善意建議她自行辭去不分區立委。

針對民眾黨中評會做出將中央委員、立法院黨團副總召等職務全部停職。黃珊珊表示，接受中評會所做決議，接下來要全面清查，誠實面對所有質疑，繼續釐清相關帳務。

另一位民眾黨創黨者表示，黃珊珊先前已經宣布辭去中央委員，中評會又做出中央委員停權的決定，讓人看不懂，難道是中評會已經為她恢復中央委員的身分了嗎？

也有民眾黨支持者認為，中評會的決議真是非常高明，確實顧全了大局，一方面針對總統選舉政治獻金申報不實，懲處當時的總幹事黃珊珊，另一方面又考量黨內權力平衡，而且也是貫徹柯文哲主席呼籲先穩住陣腳的指示，所以做出停權三年，但是卻不會影響黃珊珊不分區立委資格的決定，真是用心良苦，面面俱到。只是不知未來如果還有擔任不分區立委的黨員被停止黨權，是不是都比照這個先例？

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