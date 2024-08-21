民眾黨中評會祭處分 黃珊珊停黨權3年

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，時任競選總幹事黃珊珊成為黨內箭靶，民眾黨中評會昨天開會決議將黃珊珊停權三年，時任柯文哲競選財務長李文宗、會計師端木正開除黨籍。

黃立委身分暫不受影響

因受停權處分，黃珊珊目前的民眾黨中央委員、立法院黨團副總召等黨職全部停職，但立委身分暫時不受影響；但依民眾黨章規定，黨員權利包括選舉權與被選舉權，黃珊珊確定無法主動爭取代表民眾黨出戰二○二六年縣市長選舉。

中評會作出處分後，黃珊珊透過臉書表示，針對這次競選總部帳務事件，自己尊重並接受中評會所做決議，接下來要全面清查，並且誠實面對所有質疑；未來會繼續和競選總部同仁，共同努力釐清相關帳務，全力完成柯文哲交辦的「清查帳務、重建信任」善後任務。

黨內批評懲處不痛不癢

由於李文宗、端木正均遭開除黨籍，黃珊珊僅遭中評會停權三年，引爆黨內部分人士不滿，認為懲處不痛不癢，不排除將對黨中央提出抗議。

國民黨立委林德福認為，民眾黨對黃珊珊處以停權，應是希望給外界一個交代，但此舉顯示民眾黨仍然需要黃珊珊。民進黨立委鍾佳濱表示，懲處結果可看出犯錯者對政黨的重要性，如果無舉足輕重，開除不足為惜，若重要性高，很難被開除。

民眾黨中評會上周五開會，討論政治獻金事件相關懲處，但沒有結論。昨天邀請當事人黃珊珊、李文宗、端木正等人到會說明，討論近四個小時。

中評會主委李偉華會後受訪表示，僅有黃珊珊與會現身說明，李文宗、端木正皆未現身；經過全體中評會委員議決，最終處以黃珊珊停權三年，並由中評會組成專案小組繼續調查，「後續若有不法，還會立即處置。」

柯否認對帳務事先知情

李偉華說，黃珊珊坦承造成民眾黨的傷害，因此願意負起政治責任、坦然接受處分，包括中央委員、立院黨團幹部的職務全部停職。至於是否影響立委身分，李偉華表示，中評會是針對黨職部分處以停權，立委部分由中評會調查小組繼續調查。

李偉華說，李文宗當時有直接督導的責任，嚴重疏失造成民眾黨的傷害，因此連同端木正予以除名，與會委員一致同意開除黨籍。

另外，黃珊珊昨天下午舉行查帳進度記者會。鏡週刊昨報導，監察院今年四月查出收支不符約兩千萬元，民眾黨喬帳不成才演變成假帳弊案。

監察院表示，四月八日發現柯文哲總統大選政治獻金申報資料不完整，以系統退回，柯文哲於七月三日完成資料補正。黃珊珊引用監察院的說法，駁斥鏡週刊報導扭曲事實，保留法律追訴權；柯文哲受訪時，三度否認事先知情。