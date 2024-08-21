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聯醫今約談 陳佩琪：會索取檢舉人信函
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪自爆用兒子人頭開公司，台北市立聯合醫院今邀她到會說明。陳佩琪昨表示，台灣這麼多家上市櫃公司，自己會要求提供檢舉信函，得知是被檢舉在哪家公司兼職後，再和大眾說明。
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，陳佩琪先前在臉書發文自爆，公務員無法擔任公司負責人，因此以兒子的名義開設公司，事後卻改口幫孩子設立公司，遭外界質疑違法開設人頭公司。台北市立聯合醫院今天舉行會議，邀請陳佩琪到會說明。
對於被指違法兼職，陳佩琪說，台灣的公司非常多，不可能聯繫每家公司，分別要求開立不在職的證明，會跟聯醫要檢舉人的檢舉信函，直接了解檢舉人是查到她在哪間公司兼職。
外傳她看上要價新台幣一點二億元的房產，地點位在立法院附近，陳佩琪則說，兒子已經卅歲，當然希望可以有婚姻、有自己的住家，但她只有去立法院附近逛街，沒有去看過什麼房子。
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