查京華城案 檢廉已傳喚11名都委

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城等案，被控圖利，台北地檢署繼上周陸續傳喚數名台北市都市計畫委員會委員後，昨天再傳喚台北市都市計畫委員會前任委員王价巨、現任委員郭瓊瑩作證，訊後均請回。

檢方上周傳喚台北市前副市長彭振聲及陳春銅、陳明吉、宋鎮邁等都委會委員出庭，釐清京華城容積率案的簽辦過程。其中彭振聲被檢方認定涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，命限制出境、出海、限制住居；陳春銅、陳明吉及宋鎮邁等人訊後請回。

檢廉昨再傳喚兩名證人到案，王价巨由檢問話後請回，郭瓊瑩先接受廉政署問話再送北檢，同樣獲請回。王為銘傳大學建築系教授，郭是中國文化大學景觀學系教授。檢方迄今已約談十一名都委會前、現任委員作證。

檢方另已在五月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處等單位承辦京華城業務的公務員。京華城案因容積率達百分之八四○，外界質疑，建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱，以及都委會通過是否有市府高層介入京華城的容積獎勵等部分。

北市議員簡舒培質疑，二○二○年三月京華城就發給市府陳情書，正本給市長柯文哲，副本給兩位副市長，黃珊珊不可能不知情。黃昨說，京華城案收到很多陳情書，副本轉給相關單位，不是她業管項目，不會處理。

議員質疑，二○二○年三月一場議員便當會談到京華城案，黃珊珊也在場參與會議。黃珊珊解釋，她是府會總連絡人，只要是議員跟市長的座談會，她都必須在場，她並非只參加名嘴爆料的三場會議，而是有幾十場。針對議員游淑慧質疑，黃珊珊知道便當會前有會前會，早就知道要談京華城案，卻未找彭振聲到場。黃珊珊表示，所有議案會前會，由府會副總聯絡人陳慶安負責。

北士科調查報告 指政策錯誤致流標

記者洪子凱／台北報導

北市前市長柯文哲近日深陷三大案、政治獻金風波，其中針對北投士林科技園區T十七、T十八地上權案日前爆爭議，跨黨派議員成立調查專案小組，經六次會議討論並約詢相關人士後，初稿昨出爐，雖查無柯與新光人壽有私下授受，但點出柯市府時期政策錯誤，導致流標，甚至產業規畫急轉彎。