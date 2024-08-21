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藍：民眾黨需要黃珊珊

聯合報／ 記者林縉明張睿廷／台北報導

柯文哲假帳風波，民眾黨中評會昨決議，時任競選總幹事黃珊珊停權三年，時任競選財務長李文宗、會計師端木正開除黨籍。先前呼籲黃珊珊請辭立委的民眾黨前秘書長謝立功表示，中評會對黃珊珊的懲處結果，黨內正反評價都有，「相信黨內會有人會表達不同意見」。

國民黨立委林德福認為，黃珊珊跟在民眾黨主席柯文哲身邊已久，知道的事情很多，讓黃珊珊繼續留在黨內，應是民眾黨通盤考量過後所做出的決定。林德福說，黃珊珊擔任過律師，應該相當會處理相關事件，所以柯文哲才會要黃每天開記者會對外說明，也是給黃珊珊一個洗白的機會，此舉也顯示出民眾黨仍然需要黃珊珊。

民進黨立委鍾佳濱表示，民眾黨中評會懲處結果，跟一般人認為就犯錯行為決定懲處方式不同，反映政黨現實；如果政黨對該名黨員有所依賴，重要性愈高，愈難開除。

柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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