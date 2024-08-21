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冷眼集／柯文哲「保黃」過關 自證一人政黨

聯合報／ 記者林銘翰
民眾黨政治獻金疑雲延燒，黨主席柯文哲（右）決定讓時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨政治獻金疑雲延燒，黨主席柯文哲（右）決定讓時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒近半個月，民眾黨中評會昨天做出裁決，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊停權三年。不過，黃珊珊先前已經自行請辭中央委員，停權僅影響立法院黨團副總召職務，儘管無法主動爭取再戰二○二六年縣市首長，但這樣不痛不癢的懲處，恐難遏止黨內不斷逼宮的聲浪。

民眾黨中評會昨開會，歷經將近四小時的討論，結果如同外界預期，時任競選財務長李文宗、會計師端木正遭開除黨籍，黃珊珊則僅有停權三年，而且未來仍將主責善後工作，繼續查帳，釐清相關帳務。縱使中評會號稱黨內獨立機關，但柯文哲「保黃」意志展現，再度證實民眾黨仍是「一人政黨」。

諷刺的是，柯文哲宣布啟動四大黨務改革，交由黃珊珊主責善後小組，宣稱要比照新冠肺炎疫情期間，每天主動舉行記者會澄清相關質疑，然而，記者會僅連續進行兩天，除遭質疑查帳進度緩慢，再碰上黃珊珊遭停權處分，疑慮只會更深；今天查帳記者會還開不開，媒體也不得而知。

民眾黨前秘書長謝立功先前質疑，黃珊珊主責善後小組球員兼裁判，黃如今已遭停權，仍然肩負查帳工作，本欲自清的查帳記者會，會不會反而愈描愈黑？

柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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