監院：4月8日發現民眾黨申報不完整

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報爭議延燒。監察院昨表示，監察院四月八日發現柯文哲總統大選政治獻金申資料不完整，以系統退回，柯文哲於七月三日完成資料補正。

鏡週刊則報導，指監察院今年四月查出收支不符約兩千萬元，民眾黨喬帳不成才演變成假帳弊案。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊昨表示，相關報導扭曲事實，不實指控錯誤百出，競選團隊保留法律追訴權；柯文哲受訪時則三度否認事先知情。

監察院表示，二○二四年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書，四月七日星期日在系統送件申報，由於當天並非上班日，監院在隔天四月八日上午上班時間收件後，因申報內容顯然登帳未完整，在四月八日上午八時廿五分七秒，於系統退回申報人補正；申報人於七月三日補正申報。

但鏡週刊報導，檢調廉聯手追查發現，監察院早在今年四月中，查出收支不符約兩千萬元，並火速通知民眾黨補正，包括柯文哲與時任競選總幹事黃珊珊、競選財務長李文宗等人都知情，最後喬帳不成才演變成假帳弊案。

民眾黨昨舉行查帳進度記者會，時任柯文哲競選副總幹事陳智菡說，媒體報導有諸多不實指控，包含帳務疑雲兩千萬元短差、競選總部高層事前知情等，完全就是錯誤報導、不實指控，監察院也有做出說明，「我們就掌握的證據資料，完整呈現在媒體面前。」

黃珊珊表示，民眾黨要提出嚴正抗議，媒體報導扭曲事實，不實指控錯誤百出，競選總部在四月七日首次申報，由於當天並非上班日，監察院在隔天退件僅回覆「資料不完整」，裡面沒有任何一句話，提到支出差額兩千萬元，僅有要求盡速查明跟補正。經民眾黨財務部門向監察院詢問後，監察院承辦人員回覆指出，因民眾黨登錄於監察院的收入金額高於富邦帳戶金額三七八萬多元，所以要求查明並補正。

黃珊珊說，當時都在討論收入，從來沒有討論支出，經過會計師逐筆查核，最後在七月三日進行補正，相關異動人員都有記錄，編輯紀錄都有留存後台，全部不可能造假，媒體報導故意扭曲捏造，完全就是假訊息。

黃珊珊也說，在財務部門的處理過程當中，沒有回報到她本人與柯文哲，媒體報導完全就是惡意扭曲、捏造事實，競選團隊會保留法律追訴權。

面對媒體詢問，柯文哲昨受訪時三度否認，聲稱事前不知道相關細節，「我怎麼知道，知道我就會管了。」

對於黃珊珊的說明，監院表示，本案目前已進入查核程序，不會對外表示任何意見。

不過，民進黨北市議員林亮君昨批，候選人向監察院申報政治獻金時，倘若餘額對不上，需做「差額調節表」說明理由，柯文哲早知帳目有二千萬元的差額，四個月以來不只擺爛，還在事發後裝成小白兔騙同情。