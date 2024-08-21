黃珊珊遭停權能選北市長？民眾黨秘書長：初選提名都不行

民眾黨政治獻金風波延燒，時任競選總幹事黃珊珊遭停權3年，外界關注能否選2026年台北市長。民眾黨秘書長周榆修說，停權指停止所有黨內權力，當然包含初選、登記與爭取提名。

民眾黨今天下午召開中評會，邀黃珊珊、時任競總財務長李文宗及財務部委託的會計師端木正等3人出席，最後僅黃珊珊出席說明近2小時。中評會主委李偉華會後受訪表示，中評會決議將黃珊珊停權3年，李文宗、端木正則開除黨籍。

周榆修、民眾黨副秘書長許甫今天晚間到民眾黨新北市議員陳世軒Youtube節目聊時事。

針對黃珊珊是否有機會代表民眾黨角逐2026台北市長選舉。周榆修說，停權指停止所有黨內權力，包含停止參與黨內會議、黨職幹部、黨內權益，「當暫停所有黨內權力的時候，當然包含初選、登記跟爭取提名，這就直球對決，當然沒有這個權力」。

陳世軒詢問，民眾黨主席柯文哲有說要啟動黨內4大改革的細節。周榆修表示，民眾黨在2026年選舉將推舉許多候選人，目前有在考慮屆時民眾黨要「走在政治獻金前面」，讓候選人簽署同意書，未來先接受一關財務監督，不過目前還沒具體成形、定案，但在適法性與選務合理性會再做討論。

陳世軒追問，這是否代表2026年候選人申報前要簽同意書，等同黨內有第一關審核機制，民眾黨可能先查候選人帳務。周榆修說，對，可能會採抽查制，期待民眾黨吸取跌倒經驗，具體回應支持者期待。

周榆修也表示，民眾黨現在也有緊急應變小組機制，民眾黨就是一個中型政黨，優勢是動作不慢，但下決策應擴大參與，納入更多人、多聽不同意見，以提升決策品質；他也認為民眾黨要做一個爭氣的政黨。