假帳爭議黃珊珊停權3年 綠委：民眾黨內重要性高「難被開除」
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨中評會今天決議，時任競選總幹事黃珊珊停權3年，時任競選財務長李文宗、會計師端木正則予以開除黨籍。 民進黨立委鍾佳濱表示，從懲處結果看來，民眾黨呈現出犯錯者對政黨的重要性，如果無舉足輕重，開除不足為惜；若重要性高，很難被開除。
鍾佳濱表示，以民進黨為例，不分區立委秉持政黨決議執行策略，停權一般是對區域立委有影響，可能影響下次提名資格。黃珊珊身為民眾黨不分區立委，不知道民眾黨對黃珊珊停權3年處分的意義，「是否代表可能影響代表民眾黨參選縣市首長的權益？不清楚。」
鍾佳濱表示，從民眾黨中評會懲處結果反應政黨的現實，如果政黨對該名黨員需求依賴，重要性越高很難開除，如果無舉足輕重的地位，被開除不足為惜，凸顯出邏輯跟一般人認為就犯錯行為決定懲處方式不同。
先前呼籲黃珊珊請辭立委的民眾黨前秘書長謝立功表示，中評會對黃珊珊的懲處結果，黨內正反評價都有，他認為柯文哲有恩於黃珊珊，黃珊珊應該在柯文哲面對追殺時跳出來擋子彈，棄車保帥，相信黨內會有人表達不同意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言