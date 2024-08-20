黃珊珊停權仍負責善後小組查帳 吳春城接黨團副總召

民眾黨中評會今天決議，將時任競選總幹事的黃珊珊停權3年。民眾黨說，因查帳小組持續作業中，黃珊珊未來會繼續負責善後小組的查帳事宜；至於黨團副總召由民眾黨立委吳春城遞補。

民眾黨中評會16日討論政治獻金風波的黨員懲處，開會2小時仍無結論。中評會今天下午邀當事人黃珊珊、時任競總財務長李文宗，以及財務部委託的會計師端木正到場說明，再進行議處。

經近4小時會議後，僅黃珊珊到場說明，李文宗、端木正未出席。中評會主委李偉華會後受訪時表示，會中決議將黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職；李文宗、端木正則除名，也就是開除黨籍。

媒體詢問，黃珊珊遭停權3年，是否影響負責善後小組相關工作。民眾黨發言人吳怡萱在媒體群組表示，因帳務資料繁雜，為求審慎需逐一比對，目前查帳小組仍持續作業中，黃珊珊未來也會繼續負責善後小組的查帳事宜；如果有更新進度，會擇期儘速向社會大眾報告。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡指出，黃珊珊在中評會裁處前，就已請辭包含中央委員與黨團副總召等黨職。民眾黨團16日已開會，由全體委員表決，共同推派吳春城遞補黨團副總召，民眾黨立委麥玉珍接任幹事長。