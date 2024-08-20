柯文哲稱「不知道」政治獻金有異 綠議員翻出昔監院公文曝3可能
監察院4月發現民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不完整後退回、補正，柯說「不知道」。台北市議員林延鳳今天表示，若是系統直接退件，就代表帳務有問題。
鏡週刊今天報導，檢調廉聯手追查發現，監察院在今年4月查出柯文哲大選政治獻金收支不符約新台幣2000萬元，包括柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊等都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳風波。
柯文哲上午受訪時連說3次「不知道」，並說自己事前並不知情，「知道我就會管了」；監察院則表示，4月8日發現柯文哲總統大選政治獻金申報資料不完整，以系統退回，申報人7月3日完成補正。
對此，民進黨市議員林延鳳下午在臉書發文表示，柯文哲說監察院4月提醒收支不符，他都不知道；她特別找出自己2022年申報政治獻金後的監察院回函，指監察院的重要信件一定是用「掛號」送達，且收件人就是候選人名字。
林延鳳指出，這也代表監察院相關公文不是寄去民眾黨，就是寄去柯文哲家裡（通訊地或戶籍地）。
但是柯文哲說他都不知道，林延鳳認為，有3種可能，包括「柯文哲的妻子陳佩琪藏起來沒讓他知道」、「民眾黨藏起來不讓黨主席知道」和「柯文哲說謊面不改色」，大家認為是哪種呢，她猜民眾黨可能會回「我們沒有收到公文，是系統直接退件」。
林延鳳質疑，若系統都直接退件，就代表帳務有問題，柯文哲、黃珊珊說都不知道，4到7月整個競總不知道在幹嘛，最後讓會計師「自行調節？」，鬼才會相信。
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