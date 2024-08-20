快訊

獨／中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動「公開收購」

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

柯文哲稱「不知道」政治獻金有異 綠議員翻出昔監院公文曝3可能

中央社／ 台北20日電
林延鳳找出自己2022年申報政治獻金後的監察院回函，指監察院的重要信件一定是用「掛號」送達，且收件人是候選人名字。 圖／取自林延鳳臉書
林延鳳找出自己2022年申報政治獻金後的監察院回函，指監察院的重要信件一定是用「掛號」送達，且收件人是候選人名字。 圖／取自林延鳳臉書

監察院4月發現民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不完整後退回、補正，柯說「不知道」。台北市議員林延鳳今天表示，若是系統直接退件，就代表帳務有問題。

鏡週刊今天報導，檢調廉聯手追查發現，監察院在今年4月查出柯文哲大選政治獻金收支不符約新台幣2000萬元，包括柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊等都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳風波。

柯文哲上午受訪時連說3次「不知道」，並說自己事前並不知情，「知道我就會管了」；監察院則表示，4月8日發現柯文哲總統大選政治獻金申報資料不完整，以系統退回，申報人7月3日完成補正。

對此，民進黨市議員林延鳳下午在臉書發文表示，柯文哲說監察院4月提醒收支不符，他都不知道；她特別找出自己2022年申報政治獻金後的監察院回函，指監察院的重要信件一定是用「掛號」送達，且收件人就是候選人名字。

林延鳳指出，這也代表監察院相關公文不是寄去民眾黨，就是寄去柯文哲家裡（通訊地或戶籍地）。

但是柯文哲說他都不知道，林延鳳認為，有3種可能，包括「柯文哲的妻子陳佩琪藏起來沒讓他知道」、「民眾黨藏起來不讓黨主席知道」和「柯文哲說謊面不改色」，大家認為是哪種呢，她猜民眾黨可能會回「我們沒有收到公文，是系統直接退件」。

林延鳳質疑，若系統都直接退件，就代表帳務有問題，柯文哲、黃珊珊說都不知道，4到7月整個競總不知道在幹嘛，最後讓會計師「自行調節？」，鬼才會相信。

柯文哲 民眾黨 監察院

延伸閱讀

【重磅快評】監院打臉精準到秒 摧毀柯文哲殘存誠信

駁政治獻金喬不攏早知情 黃珊珊：保留法律追訴權

柯文哲早知2千萬差額？林亮君：擺爛還裝小白兔

稱柯文哲不是貪錢的人 鍾東錦：個人觀察

相關新聞

不在意民眾黨中評會恐開鍘？李文宗、端木正搞失聯 僅黃珊珊確定出席

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，時任競選總幹事黃珊珊成為箭靶，民眾黨中評會今天預計討論相關懲處，不過時任柯文哲競選財務...

監察院：4月8日發現柯文哲申報「不完整」 系統退回

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報爭議持續，被質疑監院早在4月就通知柯營申報有問題，柯文哲都不知情，並不合理。監察院今天表示，...

民眾黨前員工爆獎金突改制少60% 陳智菡：惡意爆料

民眾黨主席柯文哲競選總部前員工爆料，選前制定的獎金制度，選後突然更改，個人獎金少了約6成。時任競總發言人陳智菡今天表示，...

柯文哲稱「不知道」政治獻金有異 綠議員翻出昔監院公文曝3可能

監察院4月發現民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不完整後退回、補正，柯說「不知道」。台北市議員林延鳳今天表示，若是系統...

「吳欣盈訪美報帳」四叉貓質疑日期對不上 黃珊珊：無關乎副手身分

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，去年訪美期間車資同樣遭到質疑。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊今天說，時任立委吳欣盈幫忙選務...

【重磅快評】監院打臉精準到秒 摧毀柯文哲殘存誠信

民眾黨政治獻金風暴延燒，今天傳出監察院早在4月就查出收支不符，並通知補正，也就是說，柯文哲、黃珊珊等人早知帳目出包，但柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。