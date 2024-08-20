民眾黨陷政治獻金申報不實風波 莊瑞雄籲清楚交代

台灣民眾黨陷政治獻金申報不實風波，也有週刊報導，監察院4月就查出政治獻金收支不符約新台幣2000萬元。民進黨團書記長莊瑞雄今天受訪表示，如何申報都有規範，這要由民眾黨對社會清楚交代。

民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵則認為，民眾黨自己心裡最清楚那本帳，過去幾個月以來，民眾黨立法院黨團總召黃國昌對監察院多所監督，而刮別人的鬍子前，應該先把自己的鬍子刮乾淨，黃國昌等人是否也應該注意黨內狀況。

柯文哲陷政治獻金申報不實風波，週刊報導，監察院4月就查出政治獻金收支不符約2000萬元。柯文哲今天受訪時連說3次「不知道」，並說自己事前並不知情，「知道我就會管了」。

莊瑞雄、林楚茵今天在立法院接受媒體聯訪，對於民眾黨陷政治獻金申報不實風波相關議題，做相關回應。

莊瑞雄指出，民眾黨在罵別人的時候，聲音大到天上的神明都聽得見，但只要碰到自己的事情就一語輕輕帶過，甚至有人藉機跑掉，相關爭議民眾黨要好好對社會講清楚、做交代，不適合由民進黨代替回答，而且各政黨參與過很多重大選舉，要如何去申報，其實都有一定的規範。

媒體追問，傳出柯文哲的妻子陳佩琪看上台北市要價1.2億元的房產，地點就在立法院附近，時機敏感。林楚茵回應，柯文哲與陳佩琪過去都是醫師，以他們的財力來說，看房子應該沒有太大問題，只是現在被提出來，難免會有瓜田李下的感覺，由他們來說會比較清楚。

至於交通部長李孟諺被爆婚外情請辭獲准，傳出綠營內部爆料、派系鬥爭，莊瑞雄說明，李孟諺從政過程中，在其職位上非常努力工作，爆發這樣的事情，他相信外界非常震驚，這屬於私領域的事情，令人感到遺憾，講成民進黨內部的鬥爭，大可不必。