以兒名字開公司聯醫要查 陳佩琪：會索取檢舉人信函

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，因具公務員身分，北市聯醫通知陳佩琪21日說明。陳佩琪今天表示，聯醫要她說明是否有違法兼差，請她什麼時候去她就會去，並將要求聯醫提供檢舉人信函。

陳佩琪9日坦承用兒子名字開公司，引發外界質疑。她10日表示，公司從7月底才開始有正式帳戶，至今1週多，都還沒開始有運作，所以她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。

北市聯醫日前指出，外界關切陳佩琪疑兼職經營商業違法事宜還待釐清，後續將請陳佩琪提供說明，並依規定審究有無實質違法，如果有違法兼職，將依公務員服務法辦理。

陳佩琪上午受訪時提到，「他們（聯醫）請我什麼時候去，我什麼時候就會去」，聯醫有要她提供說明，第一個題目是「是否有違法兼差」，但台灣有1萬多家公司，自己不可能要求每一家公司幫她開自己沒有兼職的證明。

陳佩琪強調，21日她會要聯醫提供檢舉信函，看檢舉人是指控她在哪家公司擔任董監事、職員，聯醫再去查該公司董監事、負責人結構。明天聯醫要問什麼問題，她會再好好看一下，現在只有看到第1題，「明天拿到是哪家公司，再跟你們講」。

外傳陳佩琪看上台北市要價新台幣1.2億元的房產，地點就在立法院附近。陳珮琪回應，在台北市看房是想要兒子結婚後能有自己的住家，所以到處晃晃看房子，但她只有去立法院附近逛街，沒有去看過什麼房子。

另外，陳佩琪日前在臉書發布生日照片，外界好奇玻璃反射出的男子是誰。陳佩琪表示，「那是我老公幫忙拍的」，當然有穿衣服，但如果在家裡沒穿衣服也不違法吧。