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新聞眼／柯文哲力保黃珊珊 加深黨內矛盾

聯合報／ 記者林銘翰林河名
民眾黨主席柯文哲（右）在總統大選倚重競選總幹事黃珊珊（左）。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲（右）在總統大選倚重競選總幹事黃珊珊（左）。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒已近兩星期，儘管民眾黨定調假帳是因「會計師便宜行事」而起，但總綰選戰大小事務的競選總幹事黃珊珊，無疑該負最大責任。面對黨內外批評聲浪，黃珊珊迄今多「四兩撥千斤」，雖說「身為總幹事會概括承受」，但在柯文哲力保下，恐是輕舟已過萬重山。

在連日被爆「假帳」後，柯文哲前天宣布啟動四大黨務改革，轉守為攻，黃珊珊昨立即舉行首場查帳記者會。儘管出示部分誤登、漏登小額支出，甚至主動提六大澄清，但對尖銳質疑，黃珊珊數度以「當成好意就好」輕輕帶過，以低姿態回應黨內外要她辭立委的逼宮。

值得玩味的是，昨天記者會，黃珊珊與時任競選副總幹事陳智菡親上火線，卻不見時任競選財務長李文宗。被問到李文宗為何缺席，黃珊珊脫口李文宗已經列為被告，但經查李仍為證人身分；若再對照陳智菡上周把砲口對準李文宗，很難讓外界沒有「棄李保珊」的聯想。

黃珊珊昨有問必答，但面對媒體詢問黨前秘書長謝立功、前立委蔡壁如等人意見時，黃珊珊兩度以「外界意見都當成好意就好」帶過，此地無銀三百兩，也讓外界看見黨內矛盾之深。或許在柯文哲力保下，黃珊珊「概括承受」最後可能不了了之，但養癰遺患，民眾黨如何能徹底改革？

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