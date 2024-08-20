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民眾黨中評會今討論 傳鍘李文宗、端木正

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁洪子凱徐白櫻張議晨／連線報導
柯文哲競總財務長李文宗（中）。圖／聯合報系資料照片
柯文哲競總財務長李文宗（中）。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨中評會今下午三時開會，邀請時任柯文哲競選總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、會計師端木正到會說明，預計傍晚才可能有相關結果，也不排除擇期再做最後裁決。黨內「鍘黃」與「保黃」兩派角力，傳出傾向開除李文宗、端木正黨籍，但據指出，柯文哲態度仍是裁決關鍵。

黃珊珊昨主持「柯文哲大選政治獻金查帳進度」記者會，被問到為何李文宗未出席記者會，黃表示，善後小組成員皆為時任競總幹部，但李文宗、會計處理人員因被檢調列被告，因此沒邀請他們來對帳，目前完全照留存的資料，其他同仁還在做比對。她說，正本在檢調手上，黨內是將留存的副本先行比對，且檢調、監察院也希望競總盡快比對後說明，所以不是只有內部調查，也要配合相關單位。

對挨批球員兼裁判，黨內有聲音要求辭立委，黃珊珊指出會把所有意見當成好意並虛心接受，也尊重黨的相關處置；現階段重點是善後重建，不是個人問題，總部盡快給社會交代。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨指出，柯文哲派黃珊珊主責善後小組，可知柯在關鍵時刻沒辦法處理黃，以後也不會處理，未來柯會跟黃珊珊綁一起，「從政治上來說，她過關了。」

人頭公司 聯醫明請陳佩琪說明

有關柯文哲妻子陳佩琪涉人頭公司疑雲，七天三度改口，台北市長蔣萬安昨表示，聯醫一旦將事實釐清，會依法處置。據了解，聯醫將在廿一日舉行會議，請陳佩琪至會議中說明。

李文宗 柯文哲 黃珊珊

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