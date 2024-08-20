黃珊珊認了：財務重大瑕疵 概括承受

針對政治獻金假帳風波，民眾黨啟動四大黨務改革，由民眾黨主席柯文哲競選總統時總幹事黃珊珊主責善後小組。黃珊珊昨首度舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度」記者會，坦言財務處理過程有重大瑕疵，申報過程非常匪夷所思，身為總幹事會概括承受，同時也再向民眾黨支持者致歉。她強調，都將依序查明，也會配合檢調調查。

黃珊珊表示，有關政治獻金申報不實的爭議，競選總部的處理過程，當然有重大瑕疵，但是到目前為止，所有短報支出、被會計師誤登的金額，都有找到相關憑證，競選期間的每一塊錢，絕對都有用在選務上面。

黃珊珊也公布兩筆誤登、多筆漏登的小額支出項目，其中在誤登的部分，包含「大愛素食天地」餐費誤報為九十六萬○一一○元，分別為九六○元、一一○元兩筆支出，另有一筆購買頭等龍眼蜂蜜的支出，五萬六千元誤報成五六○○元。

在漏報的部分，包含馬克杯製作費用兩萬九六○○元、客製襪訂做費三萬二七六一元，另外還有一筆軟體使用費，授權費用為一萬八八一○元，其餘則有多筆計程車費、住宿費、高鐵車票、便當錢及停車費等，金額從廿元到六千元不等，加總共有七、八十筆。

另外，競選總部也主動提出六大澄清，分別就訪美行程車資、面紙花費鑲金、幽靈計程車報帳、台南造勢費用、胖卡租賃疑義、政治獻金申報等議題，由黃珊珊向社會外界釋疑。

媒體追問，柯文哲競選期間花了兩百萬元租兩部胖卡宣傳車，對象正是木可公司，卻被爆胖卡中古車車價不到二十萬元，疑似有獨厚木可之嫌，金流往來不單純。黃珊珊說，相關財務還是由競總財務長李文宗負責，但木可公司和競選總部就是合作關係，有些宣傳業務，競總無法自行處理，因此委外；至於金流，目前檢調已扣案，就靜待調查，也不可迴避。

至於被質疑競選期間付九百多萬元給「求真」做假民調，黃珊珊說，大選期間是每天追蹤民意導向，做滾動式民調，過程都有按照專業、科學方法，「若要做假民調，就直接做就好，不用去委託人家」。