柯文哲陷政治獻金案 綠：藍政治算計優先無視法治

媒體報導，民眾黨主席柯文哲陷政治獻金案爭議，國民黨基於立法院合作，現階段採取「打黃不打柯」策略。民進黨立法院黨團今天表示，國民黨政治算計優先，「拔草測風向」，放棄是非對錯，國民黨主席朱立倫不如去當民眾黨會計師，是藍白最好的選擇。

民進黨立法院黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會。

媒體報導，國民黨高層評估後定調，雖然柯文哲身處政治獻金帳目不清，以及台北市長任內多項案件爭議之中，但若藍營想順利度過基隆市長謝國樑罷免案，並持續在國會取得席次優勢，現階段應採取「打黃不打柯」的政治策略，國民黨籍台北市議員鍾小平上午受訪時證實，大概有這個方向。

民進黨團幹事長吳思瑤說，若此事為真，非常遺憾。是非真相只有一個，違法絕對是不可容忍，如果國民黨面對民眾黨諸多爭議事件，在司法檢調尚未釐清真相前，為了立法院合作的政治需求，為了在野陣營對抗執政黨，基於政治需求，無視於法治規範，是社會難以接受的。

吳思瑤表示，任何一個政黨，面對政治獻金，都有相關法治應當要遵循，民眾黨涉及虛報不實，國民黨選擇性力挺，這種藍白沆瀣一氣，只為了對抗民進黨而沒有是非，終將為社會民意唾棄。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，當社會在追究是非的時候，非常遺憾國民黨算計優先，這就是「拔草測風向」，為了算計小草、爭取小草，放棄是非對錯的釐清跟追究。

洪申翰表示，當民眾黨把所有的錯全推給會計師端木正時，他建議朱立倫去當民眾黨的會計師，一方面一償朱立倫希望藍白合的期望，另一方面也符合朱立倫的會計專業，朱立倫幫民眾黨做帳，相信可以比現在好很多，一舉雙贏。朱立倫與其在國民黨內，算計東、算計西，不如去當民眾黨會計師，是藍白雙方最好的選擇。