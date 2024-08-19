快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

柯文哲陷政治獻金案 綠：藍政治算計優先無視法治

中央社／ 台北19日電

媒體報導，民眾黨主席柯文哲陷政治獻金案爭議，國民黨基於立法院合作，現階段採取「打黃不打柯」策略。民進黨立法院黨團今天表示，國民黨政治算計優先，「拔草測風向」，放棄是非對錯，國民黨主席朱立倫不如去當民眾黨會計師，是藍白最好的選擇。

民進黨立法院黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會。

媒體報導，國民黨高層評估後定調，雖然柯文哲身處政治獻金帳目不清，以及台北市長任內多項案件爭議之中，但若藍營想順利度過基隆市長謝國樑罷免案，並持續在國會取得席次優勢，現階段應採取「打黃不打柯」的政治策略，國民黨籍台北市議員鍾小平上午受訪時證實，大概有這個方向。

民進黨團幹事長吳思瑤說，若此事為真，非常遺憾。是非真相只有一個，違法絕對是不可容忍，如果國民黨面對民眾黨諸多爭議事件，在司法檢調尚未釐清真相前，為了立法院合作的政治需求，為了在野陣營對抗執政黨，基於政治需求，無視於法治規範，是社會難以接受的。

吳思瑤表示，任何一個政黨，面對政治獻金，都有相關法治應當要遵循，民眾黨涉及虛報不實，國民黨選擇性力挺，這種藍白沆瀣一氣，只為了對抗民進黨而沒有是非，終將為社會民意唾棄。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，當社會在追究是非的時候，非常遺憾國民黨算計優先，這就是「拔草測風向」，為了算計小草、爭取小草，放棄是非對錯的釐清跟追究。

洪申翰表示，當民眾黨把所有的錯全推給會計師端木正時，他建議朱立倫去當民眾黨的會計師，一方面一償朱立倫希望藍白合的期望，另一方面也符合朱立倫的會計專業，朱立倫幫民眾黨做帳，相信可以比現在好很多，一舉雙贏。朱立倫與其在國民黨內，算計東、算計西，不如去當民眾黨會計師，是藍白雙方最好的選擇。

國民黨 朱立倫 民眾黨

延伸閱讀

【重磅快評】躲在黃珊珊背後 柯文哲仍救不回政治誠信

黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她在看京華城資料

柯文哲危機時刻都沒辦法處理 蕭旭岑：黃珊珊過關了

柯文哲展現政治計算？她爆黃珊珊被「架在火上烤」：等同留校察看

相關新聞

【重磅快評】躲在黃珊珊背後 柯文哲仍救不回政治誠信

柯文哲政治獻金作帳案喧騰不已，帳本被勾稽出愈來愈多黑料，讓油鍋持續鼎沸。綠營側翼比司法動作還快，柯文哲決定讓黃珊珊負責善...

鍾小平告發柯文哲後今再赴北檢 他評柯找黃珊珊善後：找鬼拿藥單

國民黨台北市議員鍾小平上周告發民眾黨主席柯文哲涉犯政治獻金後，今再赴台北地檢署告發民眾黨立委黃珊珊，選前涉違法申報尼奧及...

柯文哲陷政治獻金風暴 蔡壁如突曬紓壓照…這麼勸柯主席

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報風暴，黨內面臨空前風暴，前立委蔡壁如卻在臉書貼出自己在南投埔里小旅遊「天下本無事雲淡風輕...

黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她在看京華城資料

民眾黨主席柯文哲身陷京華城高容積率爭議，名嘴李正皓爆料柯文哲有一場2020年3月10日的神祕會議是京華城案的起點，並指前...

柯文哲展現政治計算？她爆黃珊珊被「架在火上烤」：等同留校察看

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，黨內也宣布推出四項改革，包括重啟財務監督委員會、建立長期合作的律師團、重新建立應變小組及善後小組。其中在善後小組的部分，將由立委黃珊珊主責。對此，前台北市副市長李永萍表示，其實柯文哲也有他的靈敏之處，就是「政治計算」，他現在把黃珊珊派去善後小組，等同把對方留校察看、「架在火上烤」。

影／京華城案有神秘會議？蔣萬安：釐清事實、毋枉毋縱

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲除身陷政治獻金申報、京華城等三大案，妻子、聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任陳佩琪也涉人頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。