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單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

控黃珊珊報假帳、做假民調 鍾小平赴北檢告發

中央社／ 台北19日電

國民黨台北市議員鍾小平今天到台北地檢署，告發柯文哲競選總部總幹事黃珊珊涉嫌違法申報尼奧、時樂公司916萬元，並與求真民調公司做假民調，涉嫌違反選罷法意圖使侯友宜不當選。

柯文哲競選總部涉申報不實風波，鍾小平12日告發民進黨主席柯文哲及妻子陳佩琪、柯文哲競總財務長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正等人涉嫌違反政治獻金法、刑法偽造文書、背信、洗錢防制法等罪。

監察院日前公布總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，總金額為916萬元。鍾小平上午到北檢加告黃珊珊涉案。

鍾小平指出，時樂、尼奧負責人戴利玲找他陳情，戴女表示沒有做這個工程，也沒有開發票，黃珊珊必須交代清楚916萬元的金流，以及誰將這筆錢交給李文宗會診。

鍾小平表示，他要為去年參選總統的新北市長侯友宜叫屈，替藍白合破局申冤。他說，黃珊珊從頭到腳都是綠的，當時9次求真民調花了1000萬元，做出侯友宜第三、柯文哲第二，主使假民調的就是黃珊珊。他提告黃珊珊與求真民調公司總經理關智宇意圖使人不當選。

柯文哲 鍾小平 黃珊珊

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