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單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

柯文哲展現政治計算？她爆黃珊珊被「架在火上烤」：等同留校察看

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲（左）宣布啟動黨務改革，未來由時任競選總幹事黃珊珊（右）主責善後小組。 聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（左）宣布啟動黨務改革，未來由時任競選總幹事黃珊珊（右）主責善後小組。 聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，黨內也宣布推出四項改革，包括重啟財務監督委員會、建立長期合作的律師團、重新建立應變小組及善後小組。其中在善後小組的部分，將由立委黃珊珊主責。對此，前台北市副市長李永萍表示，其實柯文哲也有他的靈敏之處，就是「政治計算」，他現在把黃珊珊派去善後小組，等同把對方留校察看、「架在火上烤」。

李永萍昨（18日）在節目《週末大爆卦》中表示，柯文哲這個舉動，其實是他重要的政治計算，黃珊珊才選過台北市長沒多久，現在又得每天開記者會面對這些風暴。李永萍認為，柯文哲的意思其實就是，黃珊珊如果處理得好，那可能就過關、沒事了，但如果處理不好，不分區立委的位子恐怕就沒有了。

李永萍表示，自己認識黃珊珊很多年了，她在選台北市長的時候也有申報政治獻金，並擁有自己的團隊、簽證會計師，如果這時沒有辦法講出一套邏輯，那這場政治獻金風暴，可能會連帶燒到她。李永萍認為，在這次的事件發生後，其實黃珊珊很少跳出來講話，就算有說，也讓人感覺不到她是來為這件事收攤的總幹事，可是她現在被逼到必須面對，責無旁貸。

台灣民意基金會今（19日）發布最新民調，對於民眾黨是否還有明天，結果發現，仍有13.8%國人支持民眾黨，僅比上次調查下滑2.2個百分點，基金會董事長游盈隆分析，調查顯示「民眾黨還沒倒」，若短期內柯文哲或民眾黨再出重大紕漏，支持者可能大量出走。

台灣民意基金會 政治獻金 李永萍 柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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