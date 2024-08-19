政治獻金錯帳案 柯文哲指派黃珊珊善後

政治獻金錯帳案衝擊民眾黨支持度，民眾黨主席柯文哲昨天宣布推動四項黨務改革，包括重啟財務監督委員會、建立長期合作的律師團、重新建立應變小組及善後小組。在善後小組的部分，將由民眾黨立委黃珊珊主責。

柯文哲表示，民眾黨與其陷入被動、每天被抓錯誤，不如直接把查帳進度、發現什麼問題，定期向社會各界報告。民眾黨今天下午三時將舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度」記者會，出席成員包括黃珊珊與時任競選副總幹事陳智菡。

柯文哲昨天南下出席「眾心雲集創業論壇」活動。他在台北出發前受訪談及近期政治獻金的查帳進度，直言事件到現在鬧了一個星期，大概已經查了三分之一，民眾黨會痛定思痛，「我們不會被挫折打倒，終究還是要改變台灣。」

柯文哲說，民眾黨反省後大概有幾樣黨務改革要做：首先是成立財務監督委員會，民眾黨過去就有這個制度，不管是多小額的捐款，都要有完整的財務監督，而且要有外聘委員，檢查這些財務支出。「我們赫然發現這次總統大選，怎麼會沒有這個制度、完全沒有作用，等於是一、兩個人在看帳，然後又把主要工作外包。」

其次，民眾黨要建立長期合作的律師團，例如這次很多人被傳訊，「律師真的是隨便抓」，因為平常沒有準備，政黨很容易牽涉到法律糾紛，還是要建立長期合作的團隊。再者，民眾黨要建立應變小組，以這次的選舉為例，「社會大眾不是懷疑柯文哲的誠信，而是柯文哲的治國能力」，因為事件處理得荒腔走板。

柯文哲說前天有找黃珊珊，「我跟她講辭職最簡單、屁股拍一拍就走人」，不過現在的善後小組，還是要由她來負責，因為過去擔任競選總幹事，還有很多東西要在監察院系統更正。

柯文哲昨天宣布要著手進行四大黨務改革，中央黨部隨即開會。由於柯文哲、陳智菡皆南下參加活動，與會人員包括黃珊珊與民眾黨發言人吳怡萱等人，全面清查所有單據，敲定今天舉行記者會，由黃珊珊親自說明清查進度。

柯文哲昨晚也透過臉書表示，近期是民眾黨創黨以來最嚴峻的考驗，「我向大家致歉，我們一定會反省改進，努力工作撐過黎明前的黑暗。」