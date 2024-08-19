京華城案遭爆神祕會議 柯文哲稱應曉薇便當會

台北市前市長柯文哲任內核定京華城改建案，政治評論員李正皓指控源自二○二○年三月十日一場「神祕會議」。柯文哲昨駁斥，這是台北市議員應曉薇的便當會，相關會議紀錄都有，哪有什麼神祕女子？時任北市副市長、民眾黨立委黃珊珊則說，便當會是議員跟市長的例行會議，三名副市長會盡量出席，這是公開資訊，「沒祕密可言，不用故意指桑罵槐。」

應曉薇回應，便當會卅分鐘都在轉達市民陳情案，京華城只是其中之一，更不是神祕會議，「廿多人的會議神祕不了，柯市長把便當吃完就把事情交給局處，我們都沒時間吃」。

柯文哲昨受訪說，應曉薇陳情案，從府會聯絡人到議員要求的相關局處，所有參加的人都有會議紀錄，「會議紀錄都有，還發下去執行，什麼神祕會議？」台灣不能讓這些名嘴這樣搞，網路上看也許覺得很有趣，但是長期來說對國家不是好事。

北市議會京華城調查小組召集人游淑慧表示，京華城案過去就有議員向前市長郝龍斌陳情，郝不願意做、不敢做的，柯文哲都做了，重點不是誰陳情，而是柯文哲與京華城案是否還有其他「催化劑」才讓柯文哲「違反都發局意願，義無反顧幹一次？」

民進黨議員簡舒培說，京華城自二○一一年郝龍斌市府時期就要求將容積從百分之三九二提高到五六○，郝市府拒絕，柯文哲市長第一任期，都發局認為應維持三九二，有多位議員質詢，「有廿一年議員資歷的黃珊珊難道不知情？」黃珊珊兩個任期態度不同，令人好奇是什麼神祕力量讓柯態度有如此大轉變？呼籲檢調清查。