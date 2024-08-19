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藍樂觀白轉型 綠酸假改革
民眾黨主席柯文哲昨提出四項黨務改革，決定交由時任競選總幹事黃珊珊擔任善後小組負責人。國民黨立委李彥秀認為，這是民眾黨從此次風暴停血止損的好方法，也是從個人政黨轉型的重要契機；但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則認為，完全反映出民眾黨沒有制度。
李彥秀認為，柯文哲用黃珊珊善後有兩大考量。黃珊珊全程參與競選過程，由她善後能避免黨內風暴繼續「開花」擴大；民眾黨要角政治光譜極寬，長期有黨內路線之爭，讓黃珊珊繼續留在核心，有平衡黨內路線爭議的考量。
「要被究責的人變成究責別人的人，甚至變成改革主事者。」吳思瑤認為，民眾黨是沒有中心思想的一人政黨，所有事都定奪於柯文哲，欠缺政黨制度，民眾黨受到人制干擾才會導致包括財務、究責或對外發言沒有一致標準。
民進黨北市議員林延鳳認為，讓黃珊珊持續主導善後是「假改革，真保珊」，柯會失敗就是用人唯親。
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