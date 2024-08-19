新聞幕後／柯文哲展現意志 明中評會未必有結果

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報風波，黨內不少人將矛頭指向時任競選總幹事黃珊珊，民眾黨中評會上周五開會，「鍘黃」與「保黃」兩派角力，最後決定「再議」。中評會本周二將邀當事人說明再進行議處，但據透露，屆時中評會未必會做出最後裁決，柯文哲的態度仍是裁決關鍵。

據了解，民眾黨中評委上周陸續接獲黨內人士來電，不少基層也紛紛表達對黃珊珊不滿，會議激烈討論後，決定邀當事人說明後再決定如何議處，因此，周二的中評會已邀黃珊珊、時任競總財務長李文宗與會計師端木正到會說明。

依民眾黨中央評議委員會違紀調查執行辦法，中評會立案違紀調查案件，依級別委任相對應成員啟動調查程序，得邀請當事人出席說明，不過根據民眾黨紀律評議裁決準則，如果有可調查的證據尚待調查或其他原因，得提案移下次會議再作調查。換言之，本周中評會未必會做出最後裁決。

民眾黨中評會雖屬黨內獨立機關，理應不受黨內及輿論壓力影響，但柯文哲前天受訪時先是說，「不要一次把人家全部幹掉」，昨天受訪時又再度緩頰：「誰的責任，誰就要把它扛起來做好，這才是負責任的態度。」被認為是透露「保黃」態勢。

柯文哲與蔡壁如昨天同台出席活動，面對媒體詢問黃珊珊相關爭議，蔡壁如一改過去快言快語形象，僅說假日不談政治，也被嗅出是否因為柯文哲的關係而不再堅持黃珊珊必須請辭立委的主張。

民眾黨前立委陳琬惠昨在臉書貼文寫下「中元有感：親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也。」當初蔡壁如因論文抄襲案請辭立委，時任民眾黨立院黨團主任就是陳琬惠，「親賢臣、遠小人」所指為何，盡在不言中。