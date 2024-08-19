與柯文哲同框 蔡壁如喊拒回黨中央

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴後，昨與近日發言提醒他「是否受人影響忘記初心」的民眾黨前立委蔡壁如同場參加活動；蔡在台下聽柯演講，兩人一起逛香腸博物館、搭同輛車離去，雖彼此有談話，但未一同受訪，關係與互動微妙。

民眾黨昨在台南舉辦「眾新雲集創業論壇」，兼任黨內創新創業委員會主委的蔡壁如先抵達會場，她先演講，之後坐台下聽壓軸的柯文哲演講。

這場創業論壇約中午十二時許結束，柯沒馬上離開，據了解有開內部會議，到一時四十分左右才開完會，隨即參觀香腸博物館；柯文哲聽解說聽得津津有味，蔡壁如陪同在旁。柯文哲離去時未接受媒體聯訪，對媒體相關詢問只說謝謝，沒有回應。

不過，活動舉行前，媒體追問蔡壁如是否在民眾黨深陷危機時期「班師回朝」回黨中央？蔡璧如說，「我是不可能回到中央黨部去」，小黨成長過程中需要有人去各地方開枝散葉、甚至當先鋒發展組織，她去年空降台中選舉，也向選民承諾會在台中定居，她已喜歡上台中，會到各地協助組織發展，民眾黨需要群策群力，慢慢茁壯。

媒體再問，是否覺得柯文哲在論文事件，對她跟黃珊珊的處理態度和方式上有雙標？蔡壁如僅說「這應該去問柯主席吧」。針對她曾質疑黃珊珊在政治獻金案中角色，民眾黨立院黨團主任陳智菡隨即稱黨內有人見縫插針，被認為「黨內兩個女人的戰爭」，蔡壁如馬上回說「兩個女人是陳智菡跟黃珊珊喔？我這麼外圍，還是去問她（指陳智菡），我不曉得她講的是什麼意思。」