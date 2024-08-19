由黃珊珊善後 謝立功憂誰敢究責她

民眾黨主席柯文哲昨宣布啟動四大黨務改革，未來由時任競選總幹事黃珊珊主責善後小組，民眾黨內正反意見都有。前立委陳琬惠表達認同，「這件事情誰惹出來的，誰處理完」，但前秘書長謝立功則擔憂「如果要究責，其他人怎麼敢究責她？」呼籲黃珊珊請辭立委。

陳琬惠表示，黃珊珊沒把原本事情處理好，「現在有個處理機會，就要好好扛起來做好」，嘴巴說責無旁貸，就用專業把事情做好，「我覺得這是應該的」。她說，懲處部分交給中評會處理，中評委是由黨代表票選，意見絕對有代表性，民眾黨中評會絕對不會是「主席意志」，黃珊珊本周也會到會說明，最後就看中評會怎麼處理。

謝立功受訪時直言，政治獻金記帳出了問題，直接要處理的人就是黃珊珊，還有時任競選財務長李文宗，黃珊珊負責善後小組，好處是清楚整個選舉過程，但如果要檢討、進行究責，「請問其他人怎麼敢究責？她就是召集人。」

謝立功說，回顧前立委蔡壁如論文抄襲事件，當時也沒等到中評會開會討論，馬上就為了九合一選舉請辭立委，「我覺得很多東西，都有前例可以參考。」黃珊珊應該知所進退，即便沒有立委身分還是可以處理善後，就看黃珊珊有沒有漂亮下台身影。

針對民進黨北市議員林亮君質疑柯文哲「個人捐贈收入」中的「現金」筆數比率遠遠高於「匯款」，柯昨受訪坦承失誤「一看就知道是錯誤，當時就勾錯了」。他強調，台灣還是要建立「誠實申報」的新政治文化。

柯文哲說，政治獻金捐款約十八萬筆，支出約一萬筆，民眾黨中央黨部有三萬筆，有人說報得越多錯誤越多，被抓到有問題也越多，但還是誠實申報、按照制度進行，哪裡有過失再去改正，這是比較好的文化，「我自己上一次被罰了六十幾萬，因為有十幾個不到廿歲的人捐款，一開始沒有抓出來。」