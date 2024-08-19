冷眼集／柯文哲「珊珊情結」 中評會恐成保黃會

民眾黨主席柯文哲政治獻金案持續延燒，前立委蔡壁如等人點名擔任競選總幹事的黃珊珊請辭不分區立委負責；民眾黨上周五首次中評會不了了之，柯文哲卻在第二次中評會召開前夕突然指定善後小組由黃珊珊負責，柯文哲「珊珊情結」似已定調，明天中評會恐成「保黃大會」。

假帳事件爆發後，黃珊珊請辭黨職，但仍堅守不分區立委，民眾黨內湧現「倒黃」聲浪；柯文哲昨欽點黃珊珊負責善後小組，未來不排除比照疫情期間每天舉行查帳記者會說明，且今天由黃珊珊主持首場記者會，不免令外界質疑「球員兼裁判」。

柯文哲昨說，懲處和善後是獨立事件，誰的責任誰就要去扛起來；黃珊珊日前也表示，身為競選總幹事，財務部門發生重大內控違失責無旁貸。儘管言之鑿鑿，外界還是不清楚，黃珊珊究竟要負什麼責任？

蔡壁如和黃珊珊是柯文哲從政生涯中重要的「兩個女人」，命運卻大不同。蔡壁如因論文門被發配邊疆、黃珊珊雖爆假帳案卻仍受器重。對柯文哲而言，蔡壁如是一路跟隨的死忠護理師、黃珊珊則是半途投靠的專業律師，蔡、黃都是自己人，但柯、黃已成命運共同體，面對接下來的司法大戰，柯文哲更需要「政治葉克膜」，律師顯然比護理師更重要，以免成為「下一個高虹安」。

假帳案爆發後，柯文哲、蔡壁如昨在台南首度同框，兩人曾是超過卅年的老戰友，如今卻相敬如賓，蔡壁如還信誓旦旦說，她不可能重回民眾黨中央。至於柯文哲對待黃珊珊是否雙標？蔡壁如則冷回一句，「去問主席吧！」兩人關係今非昔比，一切盡在不言中。

黨內狂轟黃珊珊，柯文哲定調「混亂時不要添亂」，上周五中評會巧妙達成「暫停處分」結論；中評會明將召開第二次會議，柯文哲又提前宣布黃珊珊「新職務」，黨主席已提前定錨，中評會若開鍘除名，黃珊珊該如何善後？

民眾黨是公認的一人政黨，柯主席意志是否動搖號稱客觀中立的中評會？答案呼之欲出。