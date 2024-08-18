快訊

地牛翻身！18:58花蓮近海規模4.1地震 最大震度花蓮縣4級

黃珊珊明主持查帳記者會 黃國昌：發生離譜錯誤當然要善後

「法國第一美男子」離世！享壽88歲 曾來台參加金馬獎

柯文哲請黃珊珊主持善後 謝立功見「唯一召集人」：會真心檢討？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨前秘書長謝立功。本報資料照片
民眾黨前秘書長謝立功。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲18日決定設立財務監督委員會、律師團、應變小組與善後小組，止血近日政治獻金申報風波！他受訪時說，善後小組還是由民眾黨立委、時任競選總幹事黃珊珊負責。民眾黨前秘書長謝立功受訪時肯定這些機制應該落實，但反對由事件當事人黃珊珊主持善後小組，並建議納入曾選舉過的陳琬惠、蔡壁如等人，才能真心檢討。

應設立監督委員會

柯文哲上午受訪時表示，政治獻金事件已經鬧了一個星期，要痛定思痛，經反省後有幾項黨務改革要做：

第1，財務監督委員會，過去民眾黨就有這個制度，不管是多小額捐款，都會由外聘委員的監督委員會檢查財務支出。但他發現這次總統大選沒有這個制度，等於是少數人在看帳，又把主要工作外包，是很大的問題。

第2，要建立長期合作的律師團，像這次很多人被傳訊，但律師真的隨便找，因為平常也沒有做準備，政黨很容易牽涉到法律糾紛，還是要建立長期合作的團隊。

黃珊珊需留下善後

第3，黨內的應變小組要重新建立，柯文哲坦言：「我倒覺得社會大眾不是懷疑柯文哲的誠信，懷疑的是柯文哲的治國能力」。因為事發後的處理荒腔走板，依照他的慣例，還是要寫SOP，例如有3家媒體報導同一件事情，就要啟動緊急應變小組。

「我跟她（黃珊珊）講說辭職最簡單，屁股拍一拍就走人，現在整個善後小組還是妳要來負責，因為當時妳是總幹事」。柯文哲表示，他有找黃珊珊談，現在出事了，查帳後有相當多筆必須在監察院系統更正，黃珊珊要留下來負責成立善後小組。

好機制未能延續

對此，民眾黨前秘書長謝立功受訪時表示，前面財務監督委員會、律師團與應變小組過去都有運作，但在他離開民眾黨後似乎就散掉了，「相當可惜」。當初2022年九合一選舉時，他就有要求各縣市設立律師團，因應參選人可能面對許多訴訟；應變機制方面，過去也有市府、立法院與黨部的應變小組，還是由他召集，市府由發言人陳智菡代表，黨部則是副祕書長許甫負責。

「黃珊珊作善後小組的唯一召集人，會真心提出檢討嗎？」謝立功強調，雖然有說法認為黃珊珊如今辭職是不負責任，但若善後小組只有黃珊珊，很難有真正的檢討。他建議將參選過立委的候選人陳琬惠（宜蘭）、蔡壁如（台中）一起找來善後小組，善後小組才能服眾。

【更多精采內容，詳見

柯文哲 民眾黨 謝立功 黃珊珊

延伸閱讀

黃珊珊明主持查帳記者會 黃國昌：發生離譜錯誤當然要善後

柯文哲2任期對京華城態度大轉彎 簡舒培籲查黃珊珊：當21年議員不知情？

遭暗指牽線京華城案 黃珊珊駁斥：沒有秘密可言、不用指桑罵槐

【重磅快評】柯文哲的「珊珊情結」 中評會定錨保黃？

相關新聞

黃珊珊明主持查帳記者會 黃國昌：發生離譜錯誤當然要善後

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報疑雲，他今天宣布著手進行四大黨務改革，未來由時任競選總幹事黃珊珊主責善後小組。民眾黨今天...

柯文哲2任期對京華城態度大轉彎 簡舒培籲查黃珊珊：當21年議員不知情？

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲身陷京華城案，名嘴李正皓爆京華城高容積率的起點，是源自柯文哲2020年3月10日的「神秘會...

遭暗指牽線京華城案 黃珊珊駁斥：沒有秘密可言、不用指桑罵槐

台北市前市長柯文哲任內核定京華城改建案，政治評論元李正皓指控源自2020年3月10日的一場「神秘會議」。柯文哲今天駁斥，...

民眾黨政治獻金風暴 柯文哲、蔡壁如台南首同框互動曝光

民眾黨創新創業委員會今在台南市黑橋牌香腸博物館舉辦「眾新雲集創業論壇」，黨主席柯文哲受邀演講，前立委蔡壁如也在台下仔細聆...

柯文哲請黃珊珊主持善後 謝立功見「唯一召集人」：會真心檢討？

民眾黨主席柯文哲18日決定設立財務監督委員會、律師團、應變小組與善後小組，止血近日政治獻金申報風波...

民眾黨陷政治獻金風波 黃國昌駁訪美「避風頭」：見縫插針大可不必

美國民主黨全國代表大會明天在芝加哥登場，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，自己會代表民眾黨參與此行外交行程，在國內各個不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。