柯文哲請黃珊珊主持善後 謝立功見「唯一召集人」：會真心檢討？

民眾黨主席柯文哲18日決定設立財務監督委員會、律師團、應變小組與善後小組，止血近日政治獻金申報風波！他受訪時說，善後小組還是由民眾黨立委、時任競選總幹事黃珊珊負責。民眾黨前秘書長謝立功受訪時肯定這些機制應該落實，但反對由事件當事人黃珊珊主持善後小組，並建議納入曾選舉過的陳琬惠、蔡壁如等人，才能真心檢討。

應設立監督委員會

柯文哲上午受訪時表示，政治獻金事件已經鬧了一個星期，要痛定思痛，經反省後有幾項黨務改革要做：



第1，財務監督委員會，過去民眾黨就有這個制度，不管是多小額捐款，都會由外聘委員的監督委員會檢查財務支出。但他發現這次總統大選沒有這個制度，等於是少數人在看帳，又把主要工作外包，是很大的問題。



第2，要建立長期合作的律師團，像這次很多人被傳訊，但律師真的隨便找，因為平常也沒有做準備，政黨很容易牽涉到法律糾紛，還是要建立長期合作的團隊。

黃珊珊需留下善後

第3，黨內的應變小組要重新建立，柯文哲坦言：「我倒覺得社會大眾不是懷疑柯文哲的誠信，懷疑的是柯文哲的治國能力」。因為事發後的處理荒腔走板，依照他的慣例，還是要寫SOP，例如有3家媒體報導同一件事情，就要啟動緊急應變小組。

「我跟她（黃珊珊）講說辭職最簡單，屁股拍一拍就走人，現在整個善後小組還是妳要來負責，因為當時妳是總幹事」。柯文哲表示，他有找黃珊珊談，現在出事了，查帳後有相當多筆必須在監察院系統更正，黃珊珊要留下來負責成立善後小組。

好機制未能延續

對此，民眾黨前秘書長謝立功受訪時表示，前面財務監督委員會、律師團與應變小組過去都有運作，但在他離開民眾黨後似乎就散掉了，「相當可惜」。當初2022年九合一選舉時，他就有要求各縣市設立律師團，因應參選人可能面對許多訴訟；應變機制方面，過去也有市府、立法院與黨部的應變小組，還是由他召集，市府由發言人陳智菡代表，黨部則是副祕書長許甫負責。

「黃珊珊作善後小組的唯一召集人，會真心提出檢討嗎？」謝立功強調，雖然有說法認為黃珊珊如今辭職是不負責任，但若善後小組只有黃珊珊，很難有真正的檢討。他建議將參選過立委的候選人陳琬惠（宜蘭）、蔡壁如（台中）一起找來善後小組，善後小組才能服眾。

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