與柯文哲台南出席創業論壇 蔡壁如：假日不談政治

台灣民眾黨創新創業委員會今天在台南舉辦青年創業論壇，主委蔡壁如與黨主席柯文哲都到場。蔡壁如表示，兩人見面會有互動，但假日不談政治；柯文哲則未接受媒體聯訪。

民眾黨眾新雲集創業論壇台南場上午在黑橋牌香腸博物館視聽室舉行，蔡壁如在會中以「單車創業人生」為題分享心得，論壇最後40分鐘由柯文哲進行演講。蔡壁如在上午9時許就進入會場，柯文哲則約11時20分抵達，活動全程未開放媒體採訪。

柯文哲搭車抵達後步行進入會場途中，有數名民眾黨支持者拿自製標語在旁高喊「阿北加油」等口號，並上前與柯文哲握手；另有一名楊姓男子手持寫著「960110木可你不可」海報，諷刺民眾黨帳務不清，並高喊「阿北詐騙」等口號。

蔡壁如進入會場前接受媒體聯訪時，被問到今天是民眾黨爆發政治獻金爭議後，首次與柯文哲同時出席公開活動，雙方是否會有互動，她表示，身為創新創業委員會主委，主辦活動邀請柯文哲演講，兩人一定會見面、有互動，但假日不談政治，只會與柯文哲聊應該如何協助年輕人創業。

媒體並詢問有人說民眾黨內現在有「兩個女人的戰爭」，對此事有何看法，蔡壁如說，兩個女人所指應該是立委黃珊珊與民眾黨立院黨團主任陳智菡，自己只是在外圍，不需要去回應這種問題。

媒體詢問蔡壁如是否會再回到黨中央，蔡壁如說，在黨的發展過程中，一定要有人到地方開枝散葉，做地方組織發展等工作，當初到台中競選立委，已承諾選民會留在地方深耕，並幫助民眾黨慢慢茁壯，所以不會回到中央黨部。