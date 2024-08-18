柯文哲政治獻金 被疑匯款誤報現金

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金爭議，民進黨北市議員林亮君昨質疑，柯「個人捐贈收入」中的「現金」筆數比率遠遠高於「匯款」，更是三組候選人之冠，以柯文哲與民眾黨的支持者組成而言，多半是年輕族群以及熟悉數位工具的族群，真的有可能捨棄線上刷卡捐款，大家抱著現金到競選總部去捐款嗎？

林亮君指出，柯文哲這次捐款是用第三方金流平台應援科技。按柯文哲所登錄的九百七十一萬餘元的平台手續費，假設以百分之三計算，也就是有三點二三億餘元的刷卡小額捐款。

她說，那為何柯文哲會出現如此龐大的「現金捐款」而不是「匯款捐款」呢？她推測應該是把所有線上捐款的通通申報成現金捐款了。

應援科技也請林亮君代發聲明指出，在申報說明中，會告知候選人透過應援系統代收付捐款申報監察院時應選「匯款」選項。

民眾黨昨晚未對此事作出回應。