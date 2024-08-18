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民眾黨黨內：柯文哲不開鍘黃珊珊 是為黨團平衡

聯合報／ 記者唐筱恬王寓中林縉明／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金事件，民眾黨中評會前天討論競選總幹事黃珊珊、競選財務長李文宗懲處案，沒有結論，暫定本周再處理。據了解，民眾黨中評會委員接到不少黨內人士來電，認為黃珊珊對黨傷害這麼大，希望中評會一定要公正處理，否則難平息黨內眾怒，不過柯文哲猶豫不決，遲不開鍘黃珊珊，反而暫緩處理，被黨內認為是為自己設防火牆。

柯文哲昨天表示，重大事件他也不贊成當事人缺席裁判，總要給當事人陳述機會，尊重中評會獨立審判意見，但應該先把案情了解清楚，預計下周二再找當事人來說明。

黨內不斷有要求開鍘黃珊珊的聲浪，柯文哲說，該處分要處分，當然有政治責任，但是也不是說一次就把人家全部幹掉，這也不對，回歸到責任問題，要請辭走人最簡單，有時候要留下來善後比較困難，他的態度是，該是誰的責任就要把事情處理好。

由於日前時任競選副總幹事陳智菡先是把砲口指向，會計師端木正便宜行事，之後再開直播指識人不明指的就是李文宗，讓黨內嗅到柯文哲「保珊棄宗」的意味，似乎有意定調讓懲處到財務長為止，設雙層防火牆的用意。不過也有黨內臆測，柯文哲也不排除循新竹市長高虹安模式，讓黃珊珊自行請辭。

相關人士表示，民眾黨假帳疑雲能否止血，目前看來關鍵在柯文哲能否決斷處理黃珊珊，黨內相關建議都已擺在柯的桌上，有人甚至當面告訴柯，是要揮淚斬馬謖，還是直接把孔明拖出去？民眾黨內對黃珊珊不滿聲浪高，若不開鍘恐難平息黨內眾怒。

不過，也有民眾黨人士分析，柯文哲自己也要評估，民眾黨目前有八席立委，若開鍘黃珊珊等於失去一名有論述能力的戰將，且黃珊珊不擔任不分區立委後，黃國昌將掌握民眾黨團一切主導權，民眾黨恐一不小心向藍營過度傾斜，黃珊珊是能維持柯文哲、黃國昌恐怖平衡的棋子，揮淚斬黃珊珊是好是壞，也是柯文哲必須評估的。

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