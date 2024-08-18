綠評估 柯文哲真正危機在三大案

國民黨台北市議員游淑慧爆料，都發局曾上簽呈時提醒柯文哲會有圖利爭議，但柯仍指示都發局處理。柯文哲昨天表示，這些爆料請問查出什麼東西，為什麼不乾脆把資料公開一次處理掉就好。游淑慧則反嗆，神也柯文哲、鬼也柯文哲，玩兩手策略，讓北市都發局和都委會打對台。

柯文哲近期爭議連環爆，民進黨人士表示，柯文哲聲勢受挫對民進黨的影響為何，可能在哪一案傷最重，都做過沙盤推演。目前研判，政治獻金風暴雖然正在勢頭上，但對柯文哲的影響多半是形象傷害，在司法層面，民眾黨的層層防火牆應能起到一定作用，不至於直接火燒柯文哲。

民進黨人士指出，柯文哲的真正危機還是在市長任內的北士科、台智光、京華城案等三大案，其中又以京華城案進展最快，情勢對柯最不利，且在調查政治獻金案過程，是否會勾稽出京華城案相關金流，亦是接下來關注焦點。

游淑慧爆料，都發局於二○二○年二月廿四日曾上簽呈給柯文哲，提醒會有圖利爭議，但柯仍指示都發局處理。政治評論員李正皓昨天跟進指出，柯文哲在二○二○年三月十日參加一場「DAY ZERO」神祕會議，會議結束後七天，京華城的陳情信就來了，柯文哲辦公室隨即以「市民陳情案件」為由交辦都發局。

民眾黨發言人吳怡萱回應，李正皓聲稱的「神秘會議」其實一點都不神秘，就是行之有年的議員便當會，台北市議會藍綠議員都有參與過，而且清清楚楚、公開透明留下會議紀錄，出席人員都清楚載明，請問到底哪裡神秘？

柯文哲說，最近台北市議會又主動調查，所以就把所有資料列出來，議員如果對資料裡面有什麼問題就列出來，結果不做，每天就是要搏聲量，整個社會都被拖著跑，從今年三月講到現在，歷經五個月查出什麼東西，訊息傳來傳去，為什麼不乾脆把資料公開，一次處理掉就好，讓整個社會紛擾浪費時間。