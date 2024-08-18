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綠評估 柯文哲真正危機在三大案

聯合報／ 記者林縉明蔡晉宇楊正海／台北報導
民眾黨主席柯文哲昨天批評北市議會調查京華城案，應把資料列出來，而非製造紛擾。記者許正宏／攝影
民眾黨主席柯文哲昨天批評北市議會調查京華城案，應把資料列出來，而非製造紛擾。記者許正宏／攝影

國民黨台北市議員游淑慧爆料，都發局曾上簽呈時提醒柯文哲會有圖利爭議，但柯仍指示都發局處理。柯文哲昨天表示，這些爆料請問查出什麼東西，為什麼不乾脆把資料公開一次處理掉就好。游淑慧則反嗆，神也柯文哲、鬼也柯文哲，玩兩手策略，讓北市都發局和都委會打對台。

柯文哲近期爭議連環爆，民進黨人士表示，柯文哲聲勢受挫對民進黨的影響為何，可能在哪一案傷最重，都做過沙盤推演。目前研判，政治獻金風暴雖然正在勢頭上，但對柯文哲的影響多半是形象傷害，在司法層面，民眾黨的層層防火牆應能起到一定作用，不至於直接火燒柯文哲。

民進黨人士指出，柯文哲的真正危機還是在市長任內的北士科台智光京華城案等三大案，其中又以京華城案進展最快，情勢對柯最不利，且在調查政治獻金案過程，是否會勾稽出京華城案相關金流，亦是接下來關注焦點。

游淑慧爆料，都發局於二○二○年二月廿四日曾上簽呈給柯文哲，提醒會有圖利爭議，但柯仍指示都發局處理。政治評論員李正皓昨天跟進指出，柯文哲在二○二○年三月十日參加一場「DAY ZERO」神祕會議，會議結束後七天，京華城的陳情信就來了，柯文哲辦公室隨即以「市民陳情案件」為由交辦都發局。

民眾黨發言人吳怡萱回應，李正皓聲稱的「神秘會議」其實一點都不神秘，就是行之有年的議員便當會，台北市議會藍綠議員都有參與過，而且清清楚楚、公開透明留下會議紀錄，出席人員都清楚載明，請問到底哪裡神秘？

柯文哲說，最近台北市議會又主動調查，所以就把所有資料列出來，議員如果對資料裡面有什麼問題就列出來，結果不做，每天就是要搏聲量，整個社會都被拖著跑，從今年三月講到現在，歷經五個月查出什麼東西，訊息傳來傳去，為什麼不乾脆把資料公開，一次處理掉就好，讓整個社會紛擾浪費時間。

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