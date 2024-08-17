白陷政治獻金案…日學者估台灣重返藍綠對決 柯文哲回應了

日本學者評估，政治獻金案終結民眾黨主席柯文哲推翻兩黨政治的挑戰，台灣將重返兩黨對決。柯文哲回應，藍綠對決有先決條件，就是兩股政治勢力在不同年齡層的分布要接近，但以45歲為分界，目前選民在藍、綠、白分布完全不同，台灣無法再形成兩黨政治。

日媒昨天報導台灣民眾黨政治獻金風波指出，民眾黨陷入創黨以來的危機。報導引述日本學者小笠原欣幸指出，政治獻金風波終結柯文哲推翻兩大黨政治的挑戰，台灣政治可能重返傳統的兩大政黨對決局面。

柯文哲今天上午步出家門時接受媒體訪問，媒體詢問如何看待小笠原欣幸預測台灣重返兩大黨對決。

對此，柯文哲回應「不會」。他表示，藍綠對決、兩黨政治長久存在有一個先決條件，就是兩股政治勢力在不同年齡層的分布要接近，但以45歲為分界線，目前台灣的選民在藍、綠、白的分布完全不同，所以台灣已無法再形成兩黨政治。

柯文哲說明，他對這個很有自信，若小笠原欣幸來台灣的話，會再與他學術討論。

媒體也詢問，如何看待國民黨主席朱立倫近期雪中送炭。柯文哲回應，政治人物都會講場面話，但民眾黨會自己解決問題。

對於國民黨台北市議員游淑慧再爆料京華城案中，柯文哲接到議員陳情後曾指示都發局要照辦。柯文哲提到，議員每天這種爆料，他真的受不了，他離開台北市府時，公文已經99.85%都是電子公文，只剩下政風處密件、人事處派令沒有電子化，其他全部都電子化，台北市議會組專案調查小組調查，應該把所有資料跟問題列出來。

柯文哲強調，他能理解議員每天都在博聲量，但整個社會就被拖著跑，從今年3月講到8月，「5個月了，查出什麼東西？」柯文哲表示，訊息互相傳來傳去，為何不乾脆把資料一次公開處理就好，反而讓整個社會紛紛擾擾、浪費時間。