朱立倫雪中送炭 柯文哲：自己的問題自己解決
民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，國民黨主席朱立倫日前表示，希望柯文哲、民眾黨盡快釐清這些事實，未來藍白兩黨還有很多一起合作的空間。柯文哲今天表示，政治人物場面話大家都會講，對我們來講，我們的問題我們自己解決，
針對各界近期對於作假帳的質疑，柯文哲表示，這是台灣社會很遺憾的地方，當年黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張？但現在他發現民進黨已經變成他們要打倒的人，就是說你們就控制司法、控制媒體，然後再做一大堆應用。
柯文哲說，每天政論節目攻擊還是有效，但對整個國家有什麼好處，台灣政治上最大亂源就是晚上那些政論節目，每天講一大堆，那政治人物只是不管是利用政論節目，或者是蹭，目前台灣社會的惡性循環。
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