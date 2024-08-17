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幕後／綠側翼「打昌護珊」 柯文哲「保珊棄宗」設防火牆？

聯合報／ 記者唐筱恬王寓中／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）在總統大選倚重競選總幹事黃珊珊（左）。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲（右）在總統大選倚重競選總幹事黃珊珊（左）。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金事件，民眾黨中評會昨討論競選總幹事黃珊珊、競選財務長李文宗懲處案，暫定下周處理。據了解，民眾黨中評會委員接到不少黨內人士來電，認為黃珊珊對黨傷害這麼大，希望中評會一定要公正處理，否則難平息黨內眾怒，不過柯文哲猶豫不決，尚未決定是否開鍘黃珊珊，暫緩處理，形同讓子彈再飛一周後於下周定奪。

由於日前時任競選副總幹事陳智菡先是把砲口指向，會計師端木正便宜行事，之後再開直播指識人不明指的就是李文宗，讓黨內嗅到柯文哲「保珊棄宗」的意味，似乎有意定調讓懲處到財務長為止。不過也有黨內臆測，柯文哲也不排除循新竹市長高虹安模式，讓黃珊珊自行請辭，不只不傷黃珊珊顏面，也防止開鍘黃珊珊所帶來的負面衝擊。

民眾黨上上下下一團亂，藍綠為爭奪小草也調整腳步。據政壇人士觀察，近期網路偏綠側翼把矛頭對準柯文哲與民眾黨立委黃國昌，反而不特別針對黃珊珊，有意「打黃國昌、保黃珊珊」，一舉讓柯粉、昌粉都回流綠營；而藍營則是祭出「護柯文哲、打黃珊珊」策略，不斷追打黃珊珊是破壞藍白合戰犯，報藍白破局一箭之仇，更向柯粉招手。

相關人士表示，民眾黨假帳疑雲能否止血，目前看來關鍵在柯文哲能否決斷處理黃珊珊，黨內相關建議都已擺在柯的桌上，有人甚至當面告訴柯，是要揮淚斬馬謖，還是直接把孔明拖出去，就看柯在下周一前能否下定決心並妥善處理。

民眾黨內對黃珊珊不滿聲浪高，未來若不開鍘黃珊珊恐難平息黨內眾怒。只不過也有民眾黨人士分析，柯文哲自己也要評估，民眾黨目前有8席立委，若開鍘黃珊珊等於失去一名有論述能力的戰將，且黃珊珊辭掉不分區立委後，黃國昌將掌握民眾黨團一切主導權，民眾黨恐一不小心向藍營過度傾斜，黃珊珊是能維持柯文哲、黃國昌恐怖平衡的棋子，揮淚斬黃珊珊是好是壞，柯文哲也必須評估。

柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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