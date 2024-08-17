小草挺不下去...賤賣柯粉專！前黨員爆「柯文哲氣數已盡」：還有這些帳要查
民眾黨主席柯文哲政治獻金作假帳疑雲延燒，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料有資深的柯粉已經跑光，並表示柯文哲的氣數已盡。
林冠年在臉書發文表示，「小草跑光了」，13日的晚上，小草賣掉了經營五年的粉絲專頁，結果14日柯辦就被搜索，只能說「柯粉真先知」。
林冠年指出，賣掉粉絲頁的柯粉說，「柯文哲氣數已盡。把我們辛苦賺的小額捐款，大手大腳的用，拍影片、裝潢都是市價的好幾倍，柯文哲就是陳智菡的傀儡」。
柯粉也說，「至少還有五個以上的粉絲頁要賣，粉絲數量加起來可能有100萬。柯太誇張了，政治獻金漏報1,800萬，裝潢可以花1,000多萬。柯可以怪李文宗、怪黃珊珊，可是大家都知道是柯文哲自己的問題」、「賣掉粉絲頁，換點盤纏，過去的五年當作一場誤會，往下個地方去。」
林冠年透露，柯文哲的眼裡沒有市民，每天任務就是送往迎來、認識有錢人，直到柯把威京小沈的特助找來當都發局長，他也因此決定離開市政府。
林冠年後來接竹北執行長，為了要和高虹安交接，查在新竹黨部的爛帳，柯文哲下令不能查，結果就被找個理由說酒駕，開除黨籍。他也提出，高虹安兼任黨部主委期間，台中、彰化、南投的帳都是一塌糊塗，建議查一查。
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