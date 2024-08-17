快訊

「亞洲王子」驚傳罹甲狀腺癌！張根碩認：一年前確診

陸船翻覆…金門南石滬岸際發現男屍 依這點排除是失蹤船員

拳擊／克莉芙全妝造型超反差 超仙洋裝襯托金牌網直呼：女王

小草挺不下去...賤賣柯粉專！前黨員爆「柯文哲氣數已盡」：還有這些帳要查

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

民眾黨主席柯文哲政治獻金作假帳疑雲延燒，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料有資深的柯粉已經跑光，並表示柯文哲的氣數已盡。

林冠年在臉書發文表示，「小草跑光了」，13日的晚上，小草賣掉了經營五年的粉絲專頁，結果14日柯辦就被搜索，只能說「柯粉真先知」。

林冠年指出，賣掉粉絲頁的柯粉說，「柯文哲氣數已盡。把我們辛苦賺的小額捐款，大手大腳的用，拍影片、裝潢都是市價的好幾倍，柯文哲就是陳智菡的傀儡」。

柯粉也說，「至少還有五個以上的粉絲頁要賣，粉絲數量加起來可能有100萬。柯太誇張了，政治獻金漏報1,800萬，裝潢可以花1,000多萬。柯可以怪李文宗、怪黃珊珊，可是大家都知道是柯文哲自己的問題」、「賣掉粉絲頁，換點盤纏，過去的五年當作一場誤會，往下個地方去。」

林冠年透露，柯文哲的眼裡沒有市民，每天任務就是送往迎來、認識有錢人，直到柯把威京小沈的特助找來當都發局長，他也因此決定離開市政府。

林冠年後來接竹北執行長，為了要和高虹安交接，查在新竹黨部的爛帳，柯文哲下令不能查，結果就被找個理由說酒駕，開除黨籍。他也提出，高虹安兼任黨部主委期間，台中、彰化、南投的帳都是一塌糊塗，建議查一查。

前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年。聯合報系資料照／記者王淑君攝影
前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年。聯合報系資料照／記者王淑君攝影

台灣民眾黨 林冠年 柯文哲 高虹安 黃珊珊

延伸閱讀

京華城圖利案／柯文哲：若司法公平快傳訊我

小笠原：政治獻金案 終結柯文哲推翻藍綠的政治挑戰

影／柯文哲嚇到大叫喊「天啊」 原來是聽到陳佩琪又發文

「快把事情釐清」京華城案柯文哲喊快傳訊 北檢：不便回應

相關新聞

新聞幕後／黃珊珊去留…鍘黃保黃二派角力 柯文哲下指導棋

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，黨內掀起要求黃珊珊請辭立委負責的聲浪高漲。民眾黨中評會昨天懸而未決，是否懲處黃...

政治獻金案開鍘黃珊珊？柯文哲：要處分但不是全部幹掉

民眾黨政治獻金作假帳疑雲，民眾黨中評會昨天討論競總總幹事黃珊珊、時任財務長李文宗及會計師端木正懲處案，決議下周請當事人說...

綠議員爆白營幽靈計程車費 民眾黨駁胡亂指控

民眾黨主席柯文哲陷假帳案風暴中，民進黨議員顏若芳昨指出，柯文哲申報資料中有一百三十筆的計程車車號，未列於交通部「有效計程...

藍不打白假帳？王定宇批查弊雙標：朱立倫還學會計的

民眾黨深陷政治獻金收支申報爭議，傳出國民黨中常委就要黨中央，約束黨內勿對民眾黨主席柯文哲攻擊，否則將瓦解藍白合可能。民進...

影／朱立倫雪中送炭 柯文哲：我們的問題自己解決

台灣民眾黨主席柯文哲上午步出家門接受媒體記者聯訪，針對各項時事議題發表看法，面對自己深陷假帳疑雲、京華城案等風波，而國民...

小草挺不下去...賤賣柯粉專！前黨員爆「柯文哲氣數已盡」：還有這些帳要查

民眾黨主席柯文哲政治獻金作假帳疑雲延燒，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料有資深的柯粉已經跑光，並表示柯文哲的氣數已盡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。