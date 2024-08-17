前主委質疑：柯大選台南造勢 475萬花在哪

民眾黨在總統大選前在台南市尊王路辦造勢大會，遭爆出一筆四百七十五萬元的造勢活動費，台南市黨部前主委蔡宛秦昨天說，「台南場造勢是六都最簡陋的」，造勢由黨中央主辦，地方黨部申請路權場地根本不用錢，這樣的花費不合理，若找她當代罪羔羊就剪黨證退黨證明清白，並喊話承辦造勢的時樂、尼奧公司負責人戴利玲「公布當天所有的開支明細」以昭公信。

對於蔡宛秦的說法，民眾黨表示不予回應。

蔡宛秦說，去年十二月十六日台南造勢活動場地是她向市府申請的，根本不用錢，事前黨中央鼓勵地方黨部盡量找場地辦造勢活動，經費中央黨部全部支應，但不久就收到黨中央指示要募款。

蔡宛秦說，該場造勢由黨中央主辦，地方黨部執行費零元，舞台、音響、椅子等設備全由中央黨部指派的廠商負責，「大家都認為黨中央沒有錢」，地方黨部還募了五千瓶礦泉水，還有小草和支持者捐物資，甚至有便當店捐便當，結果竟然花了四百七十五萬元，台南場造勢是六都最簡陋的，連舞台後方都沒有大型輸出看板，大家都辦過選舉造勢，「這樣的花費根本不合理」。