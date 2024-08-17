黃珊珊：要釐清責任 而非個人問題

民眾黨主席柯文哲政治獻金作假帳疑雲，民眾黨昨召開中評會討論時任競選總幹事黃珊珊、財務長李文宗、承辦會計師端木正懲處案，會議歷經二個多小時沒有結論，待下周邀當事人說明後再議處。白營是否開鍘黃珊珊，最快要等下周才能揭曉，柯文哲表示，尊重中評會決定，黃珊珊則說，現在要釐清的是責任，而不是個人問題。

昨天的民眾黨中評會黃珊珊、李文宗、端木正均未到場。會後中評會主委李偉華表示，中評會啟動調查程序，七位委員全員出席開會釐清事實、了解過程；因此，將請當事人出席陳述說明，決議下周邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明後，再進行議處。

至於會中是否討論開除黃珊珊黨籍等懲處方式，李偉華僅說各方意見都有，委員有充分表達意見，認為應該提供當事人到場說明機會，考量程序正義問題，若當事人未到場，委員將根據事實情況來做衡量。

民眾黨前秘書長謝立功說，這種重大事件，照理應邀當事人出席，如果通知當事人，當事人還不來，這樣就不應該。

傳出中評會可能「保黃珊珊棄李文宗」，柯文哲說，中評會是獨立機構，不好去干涉太多，尊重中評會判決。

民眾黨前立委蔡壁如點名黃珊珊應請辭不分區立委負責，謝立功也說，有時上台不容易，下台身影更需要優雅，「黃珊珊若能主動承擔做些表態，譬如辭去（立委），那不是做得更漂亮嗎？」黨內有很多人用前立委蔡壁如個人的論文案當對比，蔡當時為黨的形象，毅然辭去立委。

柯文哲說，現在不要討論究責，總是要先把問題解決，在混亂的時刻大家先穩住陣腳。

黃珊珊表示，除了致歉深省，積極配合調查，還原事實，發現真相。對於中評會調查會虛心接受，「如果邀請的話一定到。」