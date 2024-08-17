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新聞幕後／黃珊珊去留 民眾黨鍘黃、保黃二派角力

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲（右圖）政治獻金登載不實風暴延燒，傳出黨內對立委黃珊珊（左圖）的去留發生內訌。 記者潘俊宏、蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲（右圖）政治獻金登載不實風暴延燒，傳出黨內對立委黃珊珊（左圖）的去留發生內訌。 記者潘俊宏、蘇健忠／攝影

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，黨內掀起要求黃珊珊請辭立委負責的聲浪高漲。民眾黨中評會昨天懸而未決，是否懲處黃珊珊最快下周才揭曉。據了解，民眾黨內「鍘黃」與「保黃」二派角力，且昨中評會前，柯文哲定調先查清楚事情再究責，中評會不敢擅自做出決定，可見柯文哲的態度才是關鍵。

黃珊珊日前在中央委員會議宣布辭去中央委員，但並未請辭不分區立委，此事引發部分黨內人士不滿，認為黃珊珊擔任競選總幹事卻不知情，導致民眾黨陷入作假帳的風暴，責無旁貸。

民眾黨中央委員會日前決議，將黃珊珊、競總財務長李文宗、具黨員身分的會計師端木正移送中評會懲處。中評會依情節輕重評估，懲處分為警告、停權、開除三種情況，昨天中評會前傳出，將會開除李文宗跟端木正，「保黃珊珊棄李文宗」。

但黨內也有另一派認為，黃珊珊將被開除黨籍，直接喪失不分區立委的資格。

知情人士表示，柯文哲雖然不是中評會成員，但柯文哲的態度是關鍵，勢必會牽動中評會委員的決定；尤其柯文哲跟黃珊珊感情深厚，又是從台北市政府一路栽培至今，即便外界要求開除黃珊珊黨籍的聲浪不斷，柯文哲仍沒有出手開鍘，他在中評會前雖表示尊重決定，卻稱究責在後，如同對中評會下指導棋。

據了解，昨中評委員討論兩個多小時，最後未做出決議，就是「鍘黃」、「保黃」二派角力。鍘黃派認為，現在是民眾黨生死存亡的關鍵時刻，如果力保黃珊珊到底，如何彰顯民眾黨責任政治的精神，也難對支持者交代。

保黃派則認為，黃珊珊有監督不周的責任，但罪不至於開除黨籍，若貿然開除，黨內會缺乏一位戰力，也會影響二○二六縣市首長布局，反對開除黃珊珊黨籍。

由於鍘黃、保黃雙方僵持不下，無法達成共識，且柯文哲表態事後究責，中評會決議下周邀請三位當事人到場說明後再決定懲處，以時間換取空間，最後決定權還是掌握在柯文哲手上。

政治獻金 李文宗 柯文哲 民眾黨 端木正 黃珊珊

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