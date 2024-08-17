新聞幕後／黃珊珊去留 民眾黨鍘黃、保黃二派角力
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，黨內掀起要求黃珊珊請辭立委負責的聲浪高漲。民眾黨中評會昨天懸而未決，是否懲處黃珊珊最快下周才揭曉。據了解，民眾黨內「鍘黃」與「保黃」二派角力，且昨中評會前，柯文哲定調先查清楚事情再究責，中評會不敢擅自做出決定，可見柯文哲的態度才是關鍵。
黃珊珊日前在中央委員會議宣布辭去中央委員，但並未請辭不分區立委，此事引發部分黨內人士不滿，認為黃珊珊擔任競選總幹事卻不知情，導致民眾黨陷入作假帳的風暴，責無旁貸。
民眾黨中央委員會日前決議，將黃珊珊、競總財務長李文宗、具黨員身分的會計師端木正移送中評會懲處。中評會依情節輕重評估，懲處分為警告、停權、開除三種情況，昨天中評會前傳出，將會開除李文宗跟端木正，「保黃珊珊棄李文宗」。
但黨內也有另一派認為，黃珊珊將被開除黨籍，直接喪失不分區立委的資格。
知情人士表示，柯文哲雖然不是中評會成員，但柯文哲的態度是關鍵，勢必會牽動中評會委員的決定；尤其柯文哲跟黃珊珊感情深厚，又是從台北市政府一路栽培至今，即便外界要求開除黃珊珊黨籍的聲浪不斷，柯文哲仍沒有出手開鍘，他在中評會前雖表示尊重決定，卻稱究責在後，如同對中評會下指導棋。
據了解，昨中評委員討論兩個多小時，最後未做出決議，就是「鍘黃」、「保黃」二派角力。鍘黃派認為，現在是民眾黨生死存亡的關鍵時刻，如果力保黃珊珊到底，如何彰顯民眾黨責任政治的精神，也難對支持者交代。
保黃派則認為，黃珊珊有監督不周的責任，但罪不至於開除黨籍，若貿然開除，黨內會缺乏一位戰力，也會影響二○二六縣市首長布局，反對開除黃珊珊黨籍。
由於鍘黃、保黃雙方僵持不下，無法達成共識，且柯文哲表態事後究責，中評會決議下周邀請三位當事人到場說明後再決定懲處，以時間換取空間，最後決定權還是掌握在柯文哲手上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言