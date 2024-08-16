政治獻金風波延燒逾一周 民進黨：民眾黨有必要向大眾交代清楚

民進黨發言人吳崢今天表示，民眾黨主席柯文哲的政治獻金風波燒到現在已超過一周，非常多疑點沒有說清楚，這涉及一個政黨最基本的清廉價值，民眾黨怎麼處理是民眾黨的事，但有必要向社會大眾交代清楚。

吳崢下午受訪表示，訂定政治獻金法的立法意旨就是認為政黨或候選人收受選民捐款支持，是與公眾利益以及清廉高度相關行為，需要法律進一步高強度監管，才會制訂政治獻金法。從捐款人資格限制、候選人收受上限、錢能用在哪，不能用在哪，甚至選舉結束後結餘款如何處理，法律都有詳細規範。

吳崢說明，希望透過這樣的制度讓政治更廉潔，政治人物的金流也受到全民公開透明檢視。

吳崢指出，柯文哲、民眾黨政治獻金風波一路燒到現在，已經超過一周，非常多疑點沒有說清楚。不論哪個政黨，既然收了支持者捐款，就有義務向社會大眾交代清楚，到底錢流去哪裡、做了什麼用途、有沒有為政黨發展或是公共利益使用，還是不當流入私人口袋，這都涉及一個政黨最基本的清廉價值。

吳崢強調，民眾黨怎麼處理是民眾黨的事，但無論內部牽扯到什麼人，都有必要向社會大眾交代清楚，這是所有政黨都應該依循的態度。