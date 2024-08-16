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黃珊珊遭逼宮辭立委「先釐清責任而非單純個人問題」

中央社／ 台北16日電
民眾黨主席柯文哲政治獻金登載不實風暴延燒，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊表示，民眾黨發生這麼大的事，對於中評會的調查會虛心接受，也尊重中評會的決議。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金登載不實風暴延燒，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊表示，民眾黨發生這麼大的事，對於中評會的調查會虛心接受，也尊重中評會的決議。記者潘俊宏／攝影

民眾黨陷政治獻金申報不實風波，頻傳逼宮要求時任競選總幹事黃珊珊請辭立委。黃珊珊今天下午表示，黨內有不同意見很正常，但捫心自問自己有沒有把事情做好，現在要釐清的是責任，而不是單純的個人問題。

由於民眾黨中評會下週將邀請當事人到場說明再進行議處。黃珊珊表示，稍早接到通知，若收到中評會邀請一定會前往說明，並尊重中評會裁定。

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊日前請辭中央委員，而民眾黨中央委員會也決議將爭議黨員李文宗、黃珊珊、端木正移送到中評會議決；另一方面，台中市府顧問蔡壁如、民眾黨前秘書長謝立功頻對外喊話，黃珊珊應請辭立委以示負責。

黃珊珊下午接受媒體聯訪，媒體詢問是否會主動請辭，及如何看待逼宮。

黃珊珊表示，民眾黨在參選初期是篳路藍縷的團隊，競選團隊成員非常少，當時分工精簡、人力不足，包含選務、財務都很繁雜，工作上團隊各司其職也相互尊重信任，但仍避不開外部風險。

黃珊珊表示，沒把事情做好就應該負責任，因此民眾黨會負責任把資料比對後再跟社會大眾說明；雖然現在資料送到檢調，仍會在有限範圍內儘速釐清問題。

黃珊珊表示，民眾黨發生這麼大的事，中評會啟動調查也很正常，她會虛心接受並尊重程序。她坦言，民眾黨在選舉過程盡心盡力，但人力不足沒把事情做好，包含會計師，沒有一個人是故意做這樣的事，但事情發生就面對。

媒體多次追問如何看待遭逼宮請辭立委聲浪，黃珊珊未正面回應是否請辭，僅表示民眾黨是多元的政黨，黨內有不同意見很正常，但捫心自問自己有沒有做好。她說，現在要釐清的是責任，而不是單純的個人問題。

團隊 民眾黨 黃珊珊

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