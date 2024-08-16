黃珊珊遭逼宮辭立委「先釐清責任而非單純個人問題」
民眾黨陷政治獻金申報不實風波，頻傳逼宮要求時任競選總幹事黃珊珊請辭立委。黃珊珊今天下午表示，黨內有不同意見很正常，但捫心自問自己有沒有把事情做好，現在要釐清的是責任，而不是單純的個人問題。
由於民眾黨中評會下週將邀請當事人到場說明再進行議處。黃珊珊表示，稍早接到通知，若收到中評會邀請一定會前往說明，並尊重中評會裁定。
民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊日前請辭中央委員，而民眾黨中央委員會也決議將爭議黨員李文宗、黃珊珊、端木正移送到中評會議決；另一方面，台中市府顧問蔡壁如、民眾黨前秘書長謝立功頻對外喊話，黃珊珊應請辭立委以示負責。
黃珊珊下午接受媒體聯訪，媒體詢問是否會主動請辭，及如何看待逼宮。
黃珊珊表示，民眾黨在參選初期是篳路藍縷的團隊，競選團隊成員非常少，當時分工精簡、人力不足，包含選務、財務都很繁雜，工作上團隊各司其職也相互尊重信任，但仍避不開外部風險。
黃珊珊表示，沒把事情做好就應該負責任，因此民眾黨會負責任把資料比對後再跟社會大眾說明；雖然現在資料送到檢調，仍會在有限範圍內儘速釐清問題。
黃珊珊表示，民眾黨發生這麼大的事，中評會啟動調查也很正常，她會虛心接受並尊重程序。她坦言，民眾黨在選舉過程盡心盡力，但人力不足沒把事情做好，包含會計師，沒有一個人是故意做這樣的事，但事情發生就面對。
媒體多次追問如何看待遭逼宮請辭立委聲浪，黃珊珊未正面回應是否請辭，僅表示民眾黨是多元的政黨，黨內有不同意見很正常，但捫心自問自己有沒有做好。她說，現在要釐清的是責任，而不是單純的個人問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言