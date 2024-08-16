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柯文哲競總申報130筆「幽靈計程車費」民眾黨辯：誰搭車先查車牌？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨發言人吳怡萱。記者曾學仁／攝影
民眾黨發言人吳怡萱。記者曾學仁／攝影

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實，台北市議員顏若芳今日再爆柯文哲申報資料中，有130筆的計程車車號，未列於交通部監理服務網的「有效計程車」名單中，質疑柯恐用大量假計程車車號謊報支出。民眾黨發言人吳怡萱表示，乘客搭計程車時，不會查核該計程車到底是不是有效計程車，但沒有用計程車費報假帳這件事。

吳怡萱表示，顏若芳花了很多時間，查詢柯文哲在競選期間申報的計程車車費有幽靈車牌，實際去翻找了一下計程車單據後發現，確實有電子收據上顯示的車牌，在「有效計程車」網頁上查詢卻找不到的情況，例如有筆「ABC-000」車資290元的電子乘車證明，上網查詢「ABC-000」就非有效計程車，請問是乘客的問題，還是駕駛的問題？

吳怡萱說，相信大家都有搭計程車經驗，乘客不會先查計程車到底是不是有效計程車才搭吧？顏若芳胡亂指控柯文哲競選團隊車牌造假，但也多虧顏若芳讓我們知道，政府的乘車證明恐怕需要拴緊螺絲。

吳怡萱喊話相關單位要不要調查一下，到底為何電子程車證明上的車牌會出錯，過去交通部補助全國將近8萬輛計程車換新式計費器，就有被投訴過記載資訊錯誤，形同政策沒有落實，現在計程車所提供的電子收據恐怕有「玩假的」，後續也會將相關問題交給交通委員會的委員了解一下。

柯文哲選前在台南舉辦造勢大會，爆出這場造勢大會有一筆475萬元、名目為「場地費」的支出，民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦表示，當天原本說好由地方黨部代訂便當，都已和便當店訂好，結果半夜臨時通知「廠商要自己訂」，喊話承辦民眾黨台南造勢的時樂、尼奧公司負責人戴利玲「公布當天所有的開支明細」以昭公信。民眾黨中央表示，此事應該詢問廠商，民眾黨沒有回應。

柯文哲 民眾黨 計程車

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