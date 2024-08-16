觀察站／綠營側翼猛攻柯文哲 盼小草成「回頭草」

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴連環燒，民進黨群起攻之，國民黨主席朱立倫則送暖盼柯平安度過。據了解，綠營側翼猛攻柯文哲主要是盼小草變「回頭草」，藍營一度陷入保柯、打柯難題，但定調「在野力量不能散」，對政治獻金帳目及金流等爭議不便背書力挺，也不會落井下石，國會必須集中火力監督執政黨，持續打弊是藍白共同目標。

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前示警「柯文哲受重傷對國民黨絕非好事」，恐讓綠營漁翁得利。藍營高層分析，賴清德二○二八年總統大選心頭大患就是藍白合，綠營猛攻柯文哲可一石二鳥，讓年輕支持者回流，並裂解藍白合作可能性，國民黨不能中計。

國民黨中央暫時對柯文哲事件冷處理，但藍營小雞火力全開，北市議員鍾小平到北檢告發柯文哲夫婦等人、北市議員游淑慧也猛攻京華城案。據了解，藍營確實有派觀點認為應該趁勢「殲滅柯文哲」，否則柯文哲二○二六年地方大選又在多區提名人選，恐成為藍營大患，但另派認為，民眾黨算是穩住基隆市長謝國樑罷免案選情的友軍，柯文哲倒下對藍營不利。

綠營人士則認為假帳爭議是柯自己出包，「藍白合」可能生變的關鍵還是柯文哲新政治形象崩毀。民進黨人士說，民進黨鎖定兩條線路加強攻擊，分別是京華城案與申報疑雲，希望「小草」變「回頭草」，而從反國會擴權「青鳥行動」後，已觀察到白營年輕票源鬆動、回流的現象，現在柯文哲再爆爭議，將打鐵趁熱，持續爭取年輕選民認同。