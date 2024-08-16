聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫送暖 盼柯文哲能平安度過

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰／台北報導
國民黨主席朱立倫（圖）喊話柯文哲盡快釐清事實，未來藍白兩黨還有很多一起合作的空間。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）喊話柯文哲盡快釐清事實，未來藍白兩黨還有很多一起合作的空間。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實風暴，重創民眾黨形象。國民黨主席朱立倫昨送暖，喊話柯文哲盡快釐清事實，且能夠平安度過，未來藍白兩黨還有很多一起合作的空間。中廣前董事長趙少康也說，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨從此一蹶不振。

朱立倫表示，國民黨與民眾黨未來在立院有很多重要議題要共同努力推動，在地方上也有很多一起合作的地方，所以希望柯文哲能非常順利平安度過，他相信台灣需要藍白更多的合作。

趙少康表示，藍白合在國會很重要，現在藍白席次才稍微過半，且是很危險的過半，從國民黨立場，不希望民眾黨從此一蹶不振。他說，民眾黨八席立委應該要更積極表現，不應該銷聲匿跡，這八席要發揮關鍵少數力量，「民眾黨的前途也是看這八席」。

國民黨 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

朱立倫啟程赴美 全程未發表談話

【重磅快評】柯文哲斷尾求生 誰是民眾黨最大亂源？

黃瀞瑩認用人出問題！柯文哲假帳疑雲 媒體人分析暗黑細節：就是貪汙

柯文哲花1400萬做大選民調 趙少康酸「多付錢結果比較好？」

相關新聞

民眾黨假帳案 端木正、木可負責人交保 檢擬傳柯文哲

民眾黨主席柯文哲被控政治獻金申報不實案，檢調單位前天兵分七路搜索、調閱柯辦資料，傳喚六人到案說明，訊後依偽造文書罪嫌命會...

新聞眼／柯式風涼話 四兩能撥千斤？

柯文哲政治獻金風波滿城風雨，檢調緊急介入調查後，會計師端木正及經辦經費的木可公司負責人李文娟交保，檢察官顯然認為兩人在兜...

觀察站／綠營側翼猛攻柯文哲 盼小草成「回頭草」

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴連環燒，民進黨群起攻之，國民黨主席朱立倫則送暖盼柯平安度過。據了解，綠營側翼猛攻柯文哲主要是...

朱立倫送暖 盼柯文哲能平安度過

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實風暴，重創民眾黨形象。國民黨主席朱立倫昨送暖，喊話柯文哲盡快釐清事實，且能夠平安度過...

逼宮聲起 民眾黨今討論黃珊珊處分案

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷延燒，時任競選總幹事黃珊珊請辭民眾黨中央委員，並與競總財務長李文宗、承辦會計師端木正都被...

黃珊珊辭立委？ 黃國昌：沒這問題

民眾黨內有希望黃珊珊辭立委的聲浪，但立委黃國昌昨天說，目前沒這個問題，面對及解決問題才是回應支持者期待；北市議員黃瀞瑩受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。