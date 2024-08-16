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朱立倫送暖 盼柯文哲能平安度過
民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金登載不實風暴，重創民眾黨形象。國民黨主席朱立倫昨送暖，喊話柯文哲盡快釐清事實，且能夠平安度過，未來藍白兩黨還有很多一起合作的空間。中廣前董事長趙少康也說，藍白合在國會很重要，國民黨不希望民眾黨從此一蹶不振。
朱立倫表示，國民黨與民眾黨未來在立院有很多重要議題要共同努力推動，在地方上也有很多一起合作的地方，所以希望柯文哲能非常順利平安度過，他相信台灣需要藍白更多的合作。
趙少康表示，藍白合在國會很重要，現在藍白席次才稍微過半，且是很危險的過半，從國民黨立場，不希望民眾黨從此一蹶不振。他說，民眾黨八席立委應該要更積極表現，不應該銷聲匿跡，這八席要發揮關鍵少數力量，「民眾黨的前途也是看這八席」。
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