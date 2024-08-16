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黃珊珊辭立委？ 黃國昌：沒這問題

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照

民眾黨內有希望黃珊珊辭立委的聲浪，但立委黃國昌昨天說，目前沒這個問題，面對及解決問題才是回應支持者期待；北市議員黃瀞瑩受訪也說，「拍拍屁股走人有比較好嗎？」現階段應把事情解決並給交代，告一個段落再自請處分。前立委、台中市政顧問蔡壁如則說，競選事務期間的狀況應由競總幹事（黃珊珊）負全責。

蔡壁如點名柯競選總部財務長李文宗不要像「渣男」，說要「負責任」卻又說「什麼都不知道」，她直言現在民眾黨內「有一組人會害死柯文哲」，她在台中參選立委期間，地方黨部志工向黨中央請款「請不動」，「有一組人」不肯按章發給，但不能因一組人獨斷獨行就把所有民眾黨的人都視為有罪，這樣不公平。黃瀞瑩昨接受廣播節目專訪表示，二○一八年北市長選舉、二○二四年總統大選，柯文哲在用人出了很大問題，團隊很多人都在做重複的事、花同樣的錢，民眾黨五年了，應該要長大。

至於柯文哲妻子陳佩琪自爆擔任公務員期間，以兒子名義開設人頭公司，準備開設「小草咖啡廳」而引發爭議。陳佩琪目前為北市聯醫和平婦幼院區中正門診部主任，市聯醫昨表示，將請陳醫師提供相關說明，若有違法兼職會依循公務員服務法規定辦理。

柯文哲說「那個不是人頭」，這是自家事，父母太疼愛小孩，出錢幫小孩開公司，不是很奇怪的事，「我們都是醫院出身的，危機的事情看多了。」

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